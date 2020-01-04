船隻滯留台中港 八船員爬圍牆赴市府陳情遭逮

喀麥隆籍全福88號雜貨輪停靠台中港，7名大陸籍船員及另艘船隻1名船員，8人昨早爬出台中港圍牆，搭公車前往台中市政府陳情。台中港務警察總隊獲報後，緊急趕往市府將8人帶回，依違反入出國及移民法送辦。

全福88號雜貨輪目前停靠台中港18碼頭，船上共有7名大陸籍船員，疑因船隻有航全疑慮，船隻滯留在台中港已逾半年，2日船員們在船邊懸掛白布條抗議，強調「我要人權、我要生活權」、「還我血汗錢、我要回家」，警方及海巡都派員到埸了解。

全福88號雜貨輪去年5月20日進台中港，原訂9月4日出港時因主機出問題，引水人認為有航安疑慮將船帶返碼頭，信號台通報航港局中部航務中心。航務中心上船實施港口國管制檢查，發現主機確實不正常，又發現救生艇不合格，船公司也尚未申請港口國管制複查，致遭管制滯留至今。

全福88號雜貨輪船長王全說，他們自去年5月18日從大陸出港，20日抵台中港，7月及8月各只領半個月薪水，其餘至今尚未領到薪水，船上伙食早已耗盡，要求船東盡快解決，但船東不理會。該船也積欠船務代理公司數百萬費用未付，希望船東盡快出面解決，讓船員能早日回家過年，揮別這場夢魘。