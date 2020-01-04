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獨／街頭藝人歌手染毒 女刑警粉絲心痛法辦

獨／街頭藝人歌手染毒 女刑警粉絲心痛法辦

2020-01-04 11:12聯合報 記者王駿杰／新竹即時報導

羅姓街頭藝人從小就有明星夢，曾參加歌唱綜藝節目與多名華語流行歌手ＰＫ，可惜疑染上吸食大麻惡習，不穩定的通告費與街頭藝人的微薄打賞無法支撐不斷襲來的毒癮，索性從柬埔寨偷渡大麻種子回台，將租屋處改成大麻栽種室，遭警方網路巡邏鎖定，找來一名「九頭身」亮麗女刑警喬裝成粉絲，暗中觀察羅的生活作息，月前將他逮捕；女刑警透露，蒐證期間羅的嗓音逐漸擄獲她的芳心，她是忍著心痛與不捨，將羅法辦。

據悉，30歲羅男有著俊俏臉龐與帶有磁性的嗓音，從小就有明星夢的他曾參加台灣知名綜藝歌唱節目，與多名華語流行歌手同台對唱ＰＫ，擁有街頭藝人證照的他，平常也會在台北市、新北市等人來人往的街頭彈吉他唱歌，網路上也有多部羅翻唱知名歌手專取的影片，皆獲得網友好評。

無奈，羅男卻染上吸毒惡習，對一株株特殊氣味的大麻深深著迷，由於市售成熟大麻價格昂貴，羅的收入無法負擔毒癮，便萌生歹念，上網自學大麻栽種技術，今年四月竟鋌而走險從柬埔寨偷渡大麻種子回台，隨後將租屋處改造成栽種室，在房內搭起棚架，24小時以ＬＥＤ植物生長燈加強照射，藉此讓種子活化，再以水耕方式繁殖，從種植到收成大約要花上四個月，之後再將成熟大麻吊掛烘乾，供吸食用。

警方執行安居緝毒專案勤務，去年網路巡邏查出羅男涉嫌栽種大麻，為掌握明確事證，找來一名身高175公分、氣質出眾的女刑警喬裝羅粉絲，暗中觀察羅的生活作息，發現羅常在台北市、新北市等著名商圈、街頭自彈自唱，渾厚且帶有磁性的嗓音逐漸擄獲女刑警的芳心，只要羅唱過的曲目，女刑警都能朗朗上口。

月前，警方見時機成熟，持搜索票前往羅的租屋處查緝，當場查扣活體大麻植株八株、一部分大麻成品、肥料、栽種燈具一批。女刑警辦案認真，也獲警政署重大毒品案件有功人員表揚，但她卻透露，自己早成為羅的粉絲，即使獲獎，看見偶像步入歧途遭法辦，實在開心不起來。

羅姓街頭藝人從小就有明星夢，曾參加台灣歌唱綜藝節目與多名華語流行歌手ＰＫ，可惜疑...
羅姓街頭藝人從小就有明星夢，曾參加台灣歌唱綜藝節目與多名華語流行歌手ＰＫ，可惜疑染上吸食大麻惡習。示意圖／ingimage
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