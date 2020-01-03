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逆倫！深夜持刀刺殺熟睡父 29歲女還對母謊稱他自殺

2020-01-03 14:55聯合報 記者林敬家／彰化即時報導

彰化29歲巫姓女子大學期間罹患重鬱症休學在家，與父親因生活習慣而有爭執，今年11月5日深夜突然拿刀刺殺父親，導致失血過多送醫不治，巫女一度謊稱父親自殺，檢方偵查終結，今依殺害直系血親尊親屬罪嫌將巫女起訴。

檢方指出，巫女精神狀態時好時壞，近幾年並未積極就診治療，對與她同住的家人來說如不定時危險因素，巫母在案發後聲請暫時保護令，巫女涉嫌重大卻始終否認犯罪，對於犯案動機與細節多所迴避，為避免巫女逃亡、勾串證人，確保其家人生命安全，以及為求將來偵查，審判程序順利，有繼續羈押必要。

起訴書指出，巫女今年在案發當晚先到廚房櫥櫃拿水果刀進到2樓父親房間，趁著他熟睡之際，持刀刺向巫父右側頸部，巫父立即醒來，巫女立即轉身往房門跑去，為阻止他求救刻意將房門關閉，跑下一樓看見母親謊稱父親自殺，巫母隨即奔到1、2樓樓梯間，看到丈夫無力癱坐在樓梯間，頸部流出大量鮮血，從3樓下來的兒子見狀立即打電話報警，進到父親房內拿毛巾時卻看見床鋪布滿血跡，現場還留下水果刀。

巫女逃出家後騎乘機車到鄰近員林公園，警方最後公廁找到她，發現她衣褲都沾有血跡，巫女偵訊供稱她聽到3樓有叫聲，赤腳進到父親房間看到她用右手握著一把差在脖子右側的水果刀，她將父親推到手上，想要拔起水果刀但感覺很痛就不敢拔出來，心裡害怕下便跑下樓告訴母親，之後自行騎乘機車離開家裡想到公園靜一靜，她說，聽母親說父親有重度憂鬱症，認為他是自殺，或者小偷入侵他殺。

檢警調查，巫姓女子在2010到2014年間罹患精神疾病，多次前往醫院就診服藥，但事後並未繼續積極追蹤治療，也因個性問題，與父親感情平淡，少有互動，曾因生活習慣差異，與父親有過激烈爭吵，巫母也擔心女兒因精神狀況不佳發生意外，今年10月中旬將巫女的零用錢沒收，兩人因此發生爭執。

巫母指出，丈夫左手小兒麻痺幾乎無力，右手受傷也抬不起來，先前做生意失敗欠債1千多萬都撐過來了，目前公司財務正常，個性堅毅對未來也規劃妥當，不可能有輕生念頭。

檢方也認為，巫男雙手狀況難以舉起抬高，要自行刺傷致死恐有難度，認定巫女涉嫌重大，依直系血親尊親屬犯殺人罪嫌起訴，並請法院依法加重其刑。

巫姓女子涉嫌刺殺父親後騎機車離家，躲藏在公園廁所內被警方發現。 圖／民眾提供
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殺人

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