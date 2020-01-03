3男預謀搶錢不夠就一直搶 結果2案搶到1400元

基隆市陸姓、羅姓、徐姓男子缺錢花用，合謀持刀作案，還怕搶到的錢不夠花用，決定看到目標就一直搶，計畫搶3、4人。3人後來在基隆火車站旁天橋、仁祥診所前，分別強盜、搶奪落單男子財物，但只得手1400元就被逮。基隆地院審結，分判陸、羅、徐須入獄4年到3年10月不等。全案可上訴。

檢方起訴指出，陸男、羅男和徐男今年8月5日起投宿旅社，8月9日晚間3人在房內聊天、喝酒，到了隔天凌晨，陸因缺錢花用，提議持刀到街頭作案，羅、徐同意。3人商議時，還怕搶到的錢不夠花用，計畫看到目標就一直搶。

8月10日凌晨1點多，陸男帶著麵包刀，與羅、徐到基隆火車站附近的天橋尋找目標，見紀男獨自從孝四路走上天橋，3人跟上後，由徐把風，陸用左手肘把紀壓住靠在牆壁，右手持刀抵住紀的脖子，要求不要呼叫；羅則強取紀口袋的錢包，陸再拿走紀的手機，過程中紀的右臉及脖子被刀劃傷。

3人得手後逃回旅社房間，發現紀男皮包裡只有1千元，3人認為太少，同日凌晨2點多，又到火車站旁的超商附近尋找目標。羅見行動不便的李男獨自坐在仁祥診所前椅子，乘李不及防備搶奪李放在身旁的手提包。

3人得手後奔跑到孝三路99巷內，羅拿走手提包內的400元，並將手提包棄置當地，再到另一家旅社客房休息。3人作案所得1400元及手機交給何姓、黃姓少年。兩少年涉收受贓物罪，檢方另案偵辦。

警方接獲被害人報案後，調閱監視器追緝歹徒行蹤，先在孝三路99巷內找到李男的手提包，裡面還有郵局存摺和金融卡、身分證、健保卡。

8月10日上午8點多，陸等3人付費休息時間將結束，返回原投宿旅社客房。警方循線查到3人行蹤，持拘票及搜索票進入客房拘提到案，並在房內及門口查扣紀男手機、充電線和鑰匙，再於3人休息的旅社客房扣得作案麵包刀。