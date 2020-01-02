35歲兒持利剪弒母續押 217處穿刺傷殘忍手段曝光

高雄小港區去年10月驚傳人倫悲劇，35歲李姓男子疑爭執涉嫌痛毆63歲陳姓母親，再持剪刀猛刺，害母親大量出血陳屍房間，沒想到他犯案後竟先打電話給媒體，警方接獲轉報趕赴查證確認出事。高雄地檢署今天偵結，依殺害直系血親尊親屬罪嫌將李起訴，全案移審高雄地院，再裁定李收押。

據了解，李姓男子疑似患有思覺失調症，市府衛生局原本排定案發當天下午就要進行固定家訪；親友則透露，李沒有固定工作，「對法律很聰明」卻用來告家人，說自己被家暴還聲請保護令。警方當時了解，陳姓母親2016年起累計申請12次保護令，李因此搬出去一段時間，案發前一周女又申請保護令，法院尚未核准就發生意外。

檢方調查，去年10月17日近中午，李姓男子於高雄小港區松金街的家中與陳姓母親起爭執，他竟拿按摩器、木椅毆打正在房內休息的母親，再用剪刀猛力戳刺，導致母親大量出血，但李並未施救，下午1點多他打電話給某平面媒體承認行凶，記者聽聞趕緊報警，警方到場發現他母親明顯死亡。

檢警相驗發現，陳姓婦人的頸、肩、背、胸、腹、臀及手腳共217處穿刺傷，頭、肩、背、臀及手腳26處瘀傷、挫擦傷及撕裂傷，造成多處肋骨骨折，左右側氣血胸，剪刀還刺入肺臟、肝臟及腎臟釀大量出血。