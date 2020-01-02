親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

沈一鳴殉職 國防部：參謀總長由劉志斌上將代理

夾帶高恩離開日本的耶誕樂團 成員竟來自特種部隊

35歲兒持利剪弒母續押 217處穿刺傷殘忍手段曝光

2020-01-02 19:40聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

高雄小港區去年10月驚傳人倫悲劇，35歲李姓男子疑爭執涉嫌痛毆63歲陳姓母親，再持剪刀猛刺，害母親大量出血陳屍房間，沒想到他犯案後竟先打電話給媒體，警方接獲轉報趕赴查證確認出事。高雄地檢署今天偵結，依殺害直系血親尊親屬罪嫌將李起訴，全案移審高雄地院，再裁定李收押。

據了解，李姓男子疑似患有思覺失調症，市府衛生局原本排定案發當天下午就要進行固定家訪；親友則透露，李沒有固定工作，「對法律很聰明」卻用來告家人，說自己被家暴還聲請保護令。警方當時了解，陳姓母親2016年起累計申請12次保護令，李因此搬出去一段時間，案發前一周女又申請保護令，法院尚未核准就發生意外。

檢方調查，去年10月17日近中午，李姓男子於高雄小港區松金街的家中與陳姓母親起爭執，他竟拿按摩器、木椅毆打正在房內休息的母親，再用剪刀猛力戳刺，導致母親大量出血，但李並未施救，下午1點多他打電話給某平面媒體承認行凶，記者聽聞趕緊報警，警方到場發現他母親明顯死亡。

檢警相驗發現，陳姓婦人的頸、肩、背、胸、腹、臀及手腳共217處穿刺傷，頭、肩、背、臀及手腳26處瘀傷、挫擦傷及撕裂傷，造成多處肋骨骨折，左右側氣血胸，剪刀還刺入肺臟、肝臟及腎臟釀大量出血。

李姓男子當天被移送，檢方依犯殺害直系血親尊親屬罪嫌重大，有滅證、逃亡之虞聲押禁見獲准，全案今天偵結起訴移審院方，雄院再裁定將他收押，僅解除禁見。

高雄李姓男子（中）案發後先打給媒體，經轉報警方才曝光命案，他當天被移送地檢署時不...
高雄李姓男子（中）案發後先打給媒體，經轉報警方才曝光命案，他當天被移送地檢署時不發一語。圖／本報資料照
分享
高雄李姓男子（中）涉持剪刀猛刺母親致死，雄檢今天將他依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴...
高雄李姓男子（中）涉持剪刀猛刺母親致死，雄檢今天將他依殺害直系血親尊親屬罪嫌起訴。圖／本報資料照
分享

衛生局

延伸閱讀

公親變事主 男子勸架卻反而持刀刺傷對方

北市晚間街友鬥毆 兩人受傷送醫

男子出獄失業搶彩券 狠刮136張中萬餘元被跟...

保職位卻無「保護傘」 高雄議員賴文德續押今借...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

得再入監！頂新混油案 最高法院裁定魏應充執行4年8月

2020-01-02 16:32

屏東林邊驚見疑似未爆彈 警方封鎖現場軍方帶走

2020-01-02 12:59

影／安平舞廳槍擊案凶嫌醉醺醺 自稱口角才開槍

2020-01-02 11:26

海巡查獲4325條未稅白牌劣質私菸 依法沒入銷毀

2020-01-02 11:04

貓霖幫角頭遭近距離連轟射殺 凶嫌還持槍托猛砸頭致死

2020-01-02 10:21

疑選舉糾紛 台西鄉代遭砍傷

2020-01-01 23:54

鄉代遭砍一度傳選舉糾紛 藍綠候選人都到院關心

2020-01-01 22:28

雲林陳姓鄉代遭廟公砍傷 一度懷疑選舉糾紛又改口

2020-01-01 22:22

偷拍蔡依林演唱會遭請出場 陸籍女歌迷發怒攻擊媒體

2020-01-01 21:54

雲林鄉代遭砍 傷口深可見骨急送醫

2020-01-01 21:03

公親變事主 男子勸架卻反而持刀刺傷對方

2020-01-01 20:21

才刑滿出監又被送入看守所 孫道存第一餐吃不下

2020-01-01 19:13

開趴吸笑氣助興3人亡 醫師：濫用易缺氧窒息

2020-01-01 16:19

元旦聚眾互毆2連發 7男海產店打到急診室

2020-01-01 15:43

假檢警騙稱調查洗錢 老婦面交1900萬元黃金條

2020-01-01 15:07

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46
看更多

熱門文章

遠航副機師棄12.9萬月薪「落跑」 高院判賠191萬元

2020-01-02 06:12

雲林鄉代遭砍 傷口深可見骨急送醫

2020-01-01 21:03

館長又出新產品「30元乾拌麵」 陳之漢稱只賺3塊

2020-01-02 11:29

抓四肢拔河當玩具狠甩 生母和男性友人疑虐死10月嬰

2020-01-02 15:39

偷拍蔡依林演唱會遭請出場 陸籍女歌迷發怒攻擊媒體

2020-01-01 21:54

70歲老翁陳屍臥床 忠犬護主不離不棄

2020-01-02 16:18

台南安平舞廳傳槍響1人腹部中彈 警方迅速逮捕凶嫌

2020-01-02 09:00

廁所撒泡尿竟丟掉一條命 他在女友面前遭圍毆重傷死

2020-01-02 09:27

開直播罵網紅「百人斬」 亞洲統神哥哥栽了

2020-01-02 15:56

吳宗憲跨年開唱 男騎車衝上台…送辦

2020-01-02 00:15

「月入20萬」的醫生或房東哪個好？ 網友一面倒

2020-01-02 18:03

孫道存求法官撤銷羈押：我欠的女兒、女婿可為我償還

2020-01-02 12:37

美女醫與隆鼻達人通姦19次 墮胎還纏「生回來」判賠

2020-01-02 13:59

快6年了 太陽花攻行政院再開庭：警受傷不等於學生打的

2020-01-02 16:52

主持「娛百」入圍金曲獎男團解散 3團員要賠公司240萬

2020-01-02 15:39

得再入監！頂新混油案 最高法院裁定魏應充執行4年8月

2020-01-02 16:32

臉書說蔡英文帶貓看診百人陪同 女遭法辦法院裁定不罰

2020-01-02 14:30

3人不消費霸佔12位 詢問是否可以讓位還嗆人

2020-01-02 17:05

雲林陳姓鄉代遭廟公砍傷 一度懷疑選舉糾紛又改口

2020-01-01 22:22

影／苗栗暗夜火燒贓車 車上未見人影

2020-01-02 09:02

他躲超商門口偷窺 女店員跑出大喊一句引網友鼻酸

2020-01-02 15:21

貼文「民進黨用NCC控制媒體」被法辦 法院裁定不罰

2020-01-02 10:05

影／打假淪政治打手？刑事局5天急發三澄清

2020-01-02 12:02

涉洗錢假監管真詐騙 八旬婦遭騙近2千萬金條

2020-01-01 23:26

林益世、張俊宏 有望假釋回家過年

2020-01-02 00:02

酒駕前科遭吊照！他無照跑給警察追 罰5張21萬元罰鍰

2020-01-01 21:17

女大學生盲目追求愛情 協助男友性侵摯友判重刑

2020-01-02 13:32

2020大選全國第一件賄選案 台南地檢署起訴2嫌

2020-01-02 12:58

房客積欠兩年管理費 屋主一年後被催討怨爛管委

2020-01-02 13:32

公廁轉手黃金 老婦遭詐1900萬

2020-01-02 00:06

淚求交保無用 孫道存出獄再被押

2020-01-01 23:54

台灣警察「歐爸」太強 韓妹可愛刺蝟錢包失而復得

2020-01-02 11:25

貓霖幫角頭遭近距離連轟射殺 凶嫌還持槍托猛砸頭致死

2020-01-02 10:21

女輕生獲救 遺書曝茶行放高利貸、警拘提6嫌

2020-01-02 13:51

警察一腳踢飛水溝蓋救機車 民眾大讚比葉問還厲害

2020-01-02 13:45

跨年夜被外送員棄單 老闆免費送「3000元炸物」

2020-01-02 15:19

林國春秘書LINE傳抹黑影片 張宏陸將到新北檢提告

2020-01-02 11:54

新北富基魚市攤商接連遭竊 3人潛入專偷生蠔九孔

2020-01-01 21:52

影／安平舞廳槍擊案凶嫌醉醺醺 自稱口角才開槍

2020-01-02 11:26

北院判決撤銷對中天原處分 NCC將提上訴

2020-01-02 19:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top