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黑鷹墜落！困在機艙 第一位勇敢發出求救訊息的是她

屏東林邊驚見疑似未爆彈 警方封鎖現場軍方帶走

2020-01-02 12:59聯合報 記者潘欣中／即時報導

屏東縣林邊鄉榮農路2-1號旁今天上午有民眾發現疑似未爆彈，警方獲報到場處理，現場拉起封鎖線管制並請勤務中心轉知軍方人員到場處理，國軍第4地區支援指揮部彈藥庫左營彈藥分庫未爆組人員中午到達，將未爆彈帶離。

警方初步調查，林邊鄉張姓男子多年前曾在屏東縣車城鄉工作，當時好奇和車城當地居民至屏東三軍聯訓基地訓場內撿拾廢棄炮彈，事後帶回想當廢鐵賣，今天上午從家裡清出放置路旁時，有人驚見疑似未爆彈，隨即報警處理。

屏東縣林邊鄉榮農路2-1號旁今天上午有民眾發現疑似未爆彈，警方獲報到場處理，現場...
屏東縣林邊鄉榮農路2-1號旁今天上午有民眾發現疑似未爆彈，警方獲報到場處理，現場拉起封鎖線管制。記者潘欣中／翻攝
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屏東縣國軍

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