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涉暴力討債逼輕生 檢方聲押禁見3嫌獲准

2020-01-02 13:22中央社 高雄2日電

刑事局南部打擊犯罪中心今天宣布偵破一起廣發低利率廣告、吸血討債逼人輕生案，全案依組織犯罪防制條例等移送屏東地檢署偵辦，檢方聲押禁見主嫌洪姓男子等3人獲准。

刑事局南打中心表示，去年4月有一名被害人在屏東某汽車旅館內服藥輕生，經追查發現是不堪地下錢莊、暴力集團長期恐嚇及逼討債務後，報請屏東地檢署指揮偵辦。

南打中心與屏東縣警察局、高雄市警察局刑事警察大隊等組專案小組偵辦，分別前往屏東縣潮州鎮、鹽埔鄉等地蒐證，查出這個地下錢莊及暴力討債集團是以綽號「米粉」的洪男為首，自民國107年開始收放款、催討帳務、發放借款小廣告等從事高利貸不法犯行，利率高達240%以上。

專案小組完成蒐證，並呈報警政署核列為「治平專案檢肅目標」，收網查緝洪男等6人到案，查扣現金新台幣約398萬元、財務表、支票、銀行帳戶、帳冊及3輛汽車等。警方呼籲曾遭這個犯罪組織暴力恐嚇、傷害或毀損的民眾勇於出面指認。

警方訊後，全案依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、重利等罪嫌移送屏東地檢署偵辦，檢方聲押禁見洪男、周男、鍾男等3嫌獲准。

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屏東縣警察恐嚇

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