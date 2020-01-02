貓霖幫角頭遭近距離連轟射殺 凶嫌還持槍托猛砸頭致死

綽號「貓霖」的桃園龍潭角頭江宗霖，去年9月回台處理母親喪事，卻遭2名男子林文慶、林哲汶近距離持槍射殺慘死，雙林逃逸陸續被逮，由於一度傳出雙方在大陸有龐大生意糾紛才起殺機，但檢方訊時2人閉口不談，檢方偵結依殺人罪等起訴林文慶、林哲汶。

全案經桃園地檢署檢察官黃冠中指揮偵辦，經查林哲汶（29歲）、林文慶（26歲）去年2、3月間分別到大陸昆明地區和當地友人經營事業，疑似因財務糾紛對江宗霖心生不滿，後來透過管道得知江適逢母喪，認有機可趁，同年8月30日晚間，2人搭機到香港再搭來台。

檢方指出，9月1日上午，林哲汶、林文慶先到江位在桃園龍潭住處勘查地形，4日清晨先後入住附近的汽車旅館，發現江在附近走動就在龍潭大平郵局埋伏，直到下午2點多江宗霖辦完母親喪事打算外出理髮，走出門外要上車時，2人就衝上前朝坐在駕駛座內的江連開3槍。

檢方發現，子彈從江宗霖右外側脖子、背部左側肩胛部，以及背部右側上方射入，坐在右前座江的姪子也被波及，左手臂遭子彈擦傷，立刻逃下車才倖免於死，而2名林男因槍枝卡彈才無法繼續擊發。

江宗霖中彈後嘗試朝右前座逃跑，但因傷重倒臥在副駕駛座旁側路邊，林哲汶仍不罷休，還繞到他倒臥的地方，持手槍握柄猛力朝江的頭重擊10下，導致江整個人癱軟無力再掙扎，當天下午3點多送醫搶救仍不治。

林哲汶作案後本打算偷走江的BM轎車逃跑，但因無法發動放棄，和林文慶先是朝龍潭地區逃逸，再一同到桃園高鐵站會合，林哲汶再到桃園機場買了張飛往泰國曼谷的機票準備逃亡，但5日早上在桃機被逮，林文慶則躲到屏東恆春，13日才被警方拘提到案。

檢警查出，2人作案時還分別持比利時BROWNING廠HI POWER型制式手槍、仿HK廠USP COMPACT型半自動改造手槍。