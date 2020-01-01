雲林陳姓鄉代遭廟公砍傷 一度懷疑選舉糾紛又改口

雲林縣台西鄉今晚發生一起兇殺案件，一名陳姓鄉民代表今晚酒後在台西進安府被李姓廟公持刀砍傷，包括左大腿、頸部、臉部都有刀傷，傷口深可見骨，陳姓鄉代一度懷疑是選舉糾紛才遭砍，後又改口與選舉無關，李姓廟公案發後已被帶回台西警分局偵訊中。記者陳雅玲／翻攝 分享 facebook 雲林縣台西鄉今晚發生一起兇殺案件，一名陳姓鄉民代表今晚酒後在台西進安府被李姓廟公持刀砍傷，包括左大腿、頸部、臉部都有刀傷，傷口深可見骨，陳姓鄉代一度懷疑是選舉糾紛才遭砍，後又改口與選舉無關，李姓廟公案發後已被帶回台西警分局偵訊中。

台西鄉長林芬瑩轉述陳姓鄉民代表在醫院表示，他這幾天在挺綠營的LINE群組發言說這次要支持真正有做事的人，不知是否這樣得罪人，今天傍晚到進安府時就被砍傷。

陳姓鄉代在麥寮長庚醫院表示，他在群組留言說做政治人物要用良心，不要亂騙，就有一個議員的哥哥留言給他要他刪除留言，他事後已經退出群組，陳姓鄉代說，「我是中立派，我也不一定要支持張嘉郡」，他身為地方民代，要看誰能為台西做事。

地方人士說，陳姓鄉代是進安府的副主委，曾因廟務問題與李姓廟公發生爭執，但今天白天陳姓鄉代曾出現在廟裡，當時並未有異，對於今天在廟前發生兇殺案件，都感到很訝異。

進安府主委吳啓章表示，據他了解，陳、李2人在這次選舉並無特定支持對象，但先前陳曾經在喝醉後與李發生口角，這點許多地方人士都曾看過，李也曾向他抱怨。

警方初步調查結果，李姓廟公與陳姓鄉代先前就有心結，曾多次口角，今天傍晚，陳姓鄉代酒後到廟裡，辱罵李姓廟公，雙方發生扭打，李姓廟公情緒一時失控，拿西瓜刀砍傷陳姓鄉代。