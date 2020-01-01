開趴吸笑氣助興3人亡 醫師：濫用易缺氧窒息

桃園市出現年輕人開趴使用笑氣助興，一瓶笑氣鋼瓶約2千元比毒品便宜，頻傳使用過量導致缺氧休克猝死案件。記者曾增勳／翻攝 分享 facebook 「笑氣濫用會致命」，桃園市警局刑警大隊今天下午表示，近年發現吸食笑氣案件激增，笑氣價格便宜，吸引許多年輕人開趴使用助興，頻傳吸食過量猝死或意外事件，25歲邱姓男子運送笑氣遇警臨檢送辦後死亡、一名少女吸食笑氣過量猝死，間接造成意外受傷個案很多。

桃園市刑大指出，笑氣為氧化亞氮，分醫學、工業用笑氣，醫學用麻醉有管制、工業用笑氣沒有管制、沒有罰責，笑氣無色、甜味，吸入後興奮、想笑，加上一個6、7公斤鋼瓶售價約2千元，鋼瓶退還折500元，較毒品便宜，常被年輕人開趴使用助興，往往混合毒品咖啡包使用造成休克窒息猝死，刑大去年查緝施用笑氣105案件、185人移送偵辦，至少3人以上猝死。

最近一名少女與男友在桃園一家汽車賓館，混合使用笑氣、毒品咖啡包，少女太過興奮休克猝死；一名25歲邱姓男子吸食笑氣，並幫忙運送12支笑氣鋼瓶到桃園一家賓館遭警方臨檢，邱男交保3個月後身亡，43歲張姓女子吸食笑氣後發生車禍碰撞事故，警方只能依社維法罰錢，但笑氣引發故意外激增，警方視同毒品宣導民眾遠離。