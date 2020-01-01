台南市KTV夜店屢傳暴力案件 南警強勢執法業者申請歇業
台南市安平區KTV夜店，自開業以來治安事件頻傳，前年陸續發生過包廂內客人集體施用毒品、酒客打群架事件、少女處跳樓事件，去年11月還發生酒客槍擊案，市警四分局持續加強臨檢，業者今天元旦 起申請暫時停業。
這家KTV夜店衍生出的各種犯罪行為，嚴重影響附近民眾生活安全和治安。台南市警察局報請市府列入聯合稽查查察對象，陸續查獲相關違規行為，除前年7月由工務局會同市警局針對KTV違章建築進行拆除，並對擅自建造車道出入口、西側二三樓室外樓梯增設相關構造物等，依建築法相關規定認定為違章建築進行拆除作業完成。
今年11月27日凌晨5點多，KTV夜店又發生酒客在包廂內發生爭吵，店家第一時間未制止並通報警方處置，後續釀成槍擊傷人案件，警方在10天後逮捕開槍嫌犯後，仍持續擴大臨檢。
警方說，在一連串勤務執行下，KTV連日營收入減少，在不堪虧損下，去年12月19日向市府經濟發展局申請停業登記，經濟發展局亦在26日同意停業，今天起生效。
台南市警察局長周幼偉表示，KTV夜店停止營業展現警察的決心及魄力，使其他特種行業店家了解並非只以營利為目的，對於治安的維持仍有其一定社會責任需配合，感謝第四分局及其他支援單位為治安努力付出，持續淨化台南治安環境。
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