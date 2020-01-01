開3槍 國小停車場逮毒嫌

今凌晨有嫌犯拒逮，逃逸到新北市三重碧華國小停車場，與警方開槍對峙，校方一度封鎖校園。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

新北市警方昨緝捕宋姓毒品嫌犯，宋開車進入三重一國小地下停車場，驚覺被警方跟監圍捕攔查時，宋嫌拒捕還開車衝撞員警，警方對他座車連開三槍，其中一槍射入車內打中宋嫌背部，他還一度負傷棄車逃逸，藏匿在停車場內，後被優勢警力包圍逮捕，才化解校園內一場危機。

宋姓男子（廿三歲）在昨日清晨三時許在新莊區思源路一帶疑進行毒品交易，因形跡可疑被警方發現並跟監，一路尾隨他的車輛到他三重住處附近；上午六時許，宋嫌將座車駛進碧華國小地下停車場停車準備返家時，警方見機不可失，隨即攔車要求他下車配合盤查。

宋嫌不但拒絕，當下還駕車撞飛一名廿一歲的張姓警員，造成張姓警員騰空飛起翻滾，手腳多處擦挫傷，另外兩名員警見狀隨即拔槍朝宋嫌座車連開三槍，其中一槍從右後車窗射入，不偏不倚擊中他的後背腰部；宋中槍後卻仍不停車，駕車往地下二樓，直到撞上地下室停放的車輛後才停下，隨後棄車逃逸。

警方除了封鎖停車場兩處地面出口，同時持防彈盾牌進行地毯式搜索，最後上午七點半在一處角落發現受傷的宋嫌，並隨即將他逮捕送上擔架，送往新光醫院救治。

由於案發時，正是上午七點上學時間，許多家長剛把學童送到學校上課，聽聞警匪雙方就在學校地下停車場爆發衝突、還傳出槍聲，許多家長都十分緊張；校方則緊急疏散校學童，集中到活動中心避難，並請其他家長先行返家，避免出現接送混亂。

碧華國小校方表示，事發後確認危險狀況排除，師生正常進行上課。

據了解，宋是在警方追查其他人的毒品案時，意外被發現疑似參與，才遭到員警跟監。