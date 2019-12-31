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高檢署第三波掃蕩 查獲地下通匯逾422億元

2019-12-31 17:34中央社 台北31日電

台灣高等檢察署今天表示，日前執行選前第三波掃蕩地下通匯專案，破獲18案、通匯總額約新台幣422億6830萬餘元，為免違法金融因素干預大選，不排除繼續掃蕩，以淨化選風。

高檢署發布新聞稿指出，有鑑於地下通匯常遭犯罪者作為洗錢管道，危害金融秩序甚鉅，且為避免境外資金以地下通匯方式入境台灣，進而影響第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，檢警調於11月29日至12月13日展開選前第三波查緝地下通匯專案。

高檢署指出，本次專案各檢察、警察、調查機關均戮力追查，台北、士林、新北、台中、彰化、嘉義、台南、高雄、橋頭、宜蘭及金門地檢署各自指揮警察、調查人員執行，成果豐碩。

新聞稿提到，本次查緝案件共18案，涉案人數計67人，其中8人遭法院裁定羈押。此外，執法單位扣押犯罪所得約新台幣7089萬餘元，查出不法通匯匯入匯出金額總計約新台幣422億6830萬餘元，匯兌地點以中國大陸（上海、東莞、珠海、湖北及廈門）、泰國、印尼、越南、菲律賓及韓國等地為主。

高檢署表示，今年度三波選前查緝地下通匯專案共查緝26案，涉案人數計112人，涉案通匯業者歷年不法通匯的匯入匯出金額總計約新台幣1100億8277萬元。

高檢署說，將秉持一貫執法理念，督導各地檢署執行查緝地下通匯，讓金融市場得以更自由、公平並有效率地運作，另為避免其他違法金融因素干預明年大選，將視選前各項環境及查緝需要，不排除繼續掃蕩地下通匯，以淨化選風。

警察新北

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