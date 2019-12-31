影／運毒家族夾帶22餘公斤海洛因闖關逃不過法眼

運毒家族從泰國取得大批1級毒品海洛因，夾藏在穀物製成的健康食品中，由父女攜帶搭機托運入境企圖闖關，躲不過關務署台北關及航警局安檢大隊的法眼，當場攔截22點34公斤的海洛因。航警刑警大隊並趁勝追擊，拘提在入境大廳等候接機，實際上是幕後主嫌的媽媽到案，調查後依涉嫌違反毒品危害防制條例將3人移送桃園地檢署偵辦。

航警調查，11月6日深夜11時1架從泰國起飛的班機飛抵桃園機場，被列為毒品走私高風險班機，關務署台北關關員會同航警局安檢大隊安檢員共同執行X光儀器檢查勤務，從X光影像中發現3個托運的紙箱相當可疑，掛牌注檢並盯梢，待43歲的邱姓男子及20歲的吳姓女子從行李轉盤提領行李通關時，由海關關員攔下搜查。

緝毒人員在紙箱中發現大批穀物製成的健康食品，當中混雜著小包裝白色粉末，用試劑檢測呈現海洛因的反應，毛重22點34公斤。

全案移交航警局擴大追查，局長黃嘉祿指示刑警大隊大隊長唐嘉仁報請桃園地方檢察署檢察官指揮偵辦，11月7日凌晨在桃園機場第1航廈入境大廳拘提等候接機的42歲吳姓女子到案。清查後發現，邱姓男子是吳姓女子的前夫，20歲的吳姓女子為2人所生，從母姓，家族共同運毒的行徑讓緝毒人員乍舌。