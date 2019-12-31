國小地下停車場開槍了 千人到校只有5名家長帶回小孩

新北市警方今天清晨查緝毒犯，飛車追逐衝進三重區碧華國小地下停車場連開3槍，校方接獲警察通報正在搜捕中彈受傷逃竄的嫌犯，立刻啟動緊急應變措施淨空校園，將所有到校學生帶到活動中心集體安置不許進班，千餘名學生當中只有5名家長不放心將孩子帶回家，顯示十分放心校方處置。

據了解，委外經營的地下停車場出入口在學校後門旁，並非學生和教職員工主要進出口，當時警方追捕逃進停車場的毒犯連開3槍，嫌犯負傷棄車逃逸無蹤。

由於停車場有門可以通往校園，初步並不清楚有幾名嫌犯逃脫、是否持有槍械？因此緊急通報校方應變。

碧華國小學務主任盧淑萍指出，校方清晨6時30分接獲警方通報正在圍捕逃竄至學校地下停車場的嫌犯，立刻開會決定淨空校園、封鎖停車場通往校區出入口、將全校師生安置到活動中心。

由於校門清晨7時才會開放學生進入，7時20分至7時50分才是學生到校高峰期，到了7時10分大約只有7、8名學生抵校，老師便開始引導，稍後學生只要一進校門就會被直接帶往活動中心、只要遇到家長即告知狀況，最後總共安置千餘人在活動中心，只有5名家長不放心將孩子帶回家。

校方約8時許接獲警方通報已經逮捕嫌犯，隨即派員清查校園和所有教室，確定安全無虞，8時30分開始引導孩子們返回班級，並未影響8時40分第1節上課。