三重碧華國小槍案 嫌犯背部中彈棄械投降

新北市三重區今天清晨6時許，警方與歹徒在碧華國小地下停車場一度爆發警匪對峙，嫌犯因涉入毒品案拒絕配合攔檢，竟作勢衝撞員警後逃入地下停車場，但因停車場出入口被大批警力圍堵，上午7時許歹徒也已因中彈、棄械投降，警方目前正地毯式搜索查有無共犯。

涉案的劉姓男子（34歲）今天清晨3時許，被新莊警分局警方發現形跡可疑，駕車從思源路逃竄，警方只能在後頭追逐，劉男甚至發現被警方跟蹤後，不斷在新莊地區的巷弄繞路，就是拒絕停車配合盤查，隨後在清晨5時許被追到三重區碧華國小遭警網攔下。

據了解，劉男疑似因涉入一起毒品案件，才會駕車逃逸，一路逃往三重方向，最後在碧華國小時，警方見時機地點成熟，隨即上前攔車，但劉男見員警上前不但沒有配合，還一度要衝撞員警，情急之下2名員警朝歹徒座車開了3槍，歹徒隨後逃入地下停車場內。

警方與嫌犯對峙時，正好是在上學尖峰時刻，但因碧華國小地下停車場位於國小後門，沒有直接威脅上學孩童、家長安全，因此沒有疏散學校師生，就擔心場面反而更加混亂；警方選擇封鎖地下停車場，防止嫌犯逃竄，並以防彈盾牌挺進地下室搜索。