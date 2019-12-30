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男子出獄失業搶彩券 狠刮136張中萬餘元被跟監就逮

2019-12-30 19:49聯合報 記者周宗禎／即時報導

台南市53歲張姓男子上午持剪刀搶走彩券行現金近4萬元與516張刮刮樂，隨後在躲藏處刮了136張彩卷，結果刮到的最大獎竟然只有1500元彩金共1萬多元，他覺得「手氣差」又刮得又累又餓外出要吃東西，沒想到員警已在旁埋伏跟監，在東區中華路、小東路口路邊逮人，下午依強盜罪嫌送辦。

歸仁警分局表示，張嫌去年出獄後一直沒有工作，居無定所，今天上午6點多闖進歸仁區1家彩券行揮舞剪刀趕女店員進廁所，搜刮櫃台現金並拿走刮刮樂，還拿女店員的鑰匙其走她的機車。

警方4個多小時後逮人，追回2萬9500元與380張未刮的刮刮樂，不過已有136張彩卷被嫌刮掉；張嫌供稱「快過年了缺錢，才去搶」，作案剪刀已丟了。

分局偵查隊指出，案發後調閱採集相關跡証迅速鎖定嫌犯外貌、衣著特徵，立即調集警力展開圍捕，偵查隊小隊長黃清泉及偵查佐黃明珊發現張嫌，下車一踴而上壓制，但他仍想抗拒與員警扭打。

歸仁分局長梁仁輝呼籲民眾年關將近，搶匪容易蠢動，民眾前往金融機構領款或自行至ATM提款機領錢，要小心防搶，民眾應多加留意周遭可疑人事物，隨時向警方提出檢舉，以利警方立即派員查處防制，「共同為維護良好治安環境盡一份心力，確保大眾在春節期間渡過平安、祥和、快樂新年」。

張姓男子強彩券刮樂一百多張只中1萬多元。圖/警方提供
張姓男子強彩券刮樂一百多張只中1萬多元。圖/警方提供
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男子出獄失業一年多，快過年了缺錢搶彩券行被逮。圖/警方提供
男子出獄失業一年多，快過年了缺錢搶彩券行被逮。圖/警方提供
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男子出獄失業一年多，快過年了缺錢搶彩券行被逮。圖/警方提供
男子出獄失業一年多，快過年了缺錢搶彩券行被逮。圖/警方提供
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男子出獄失業一年多，快過年了缺錢搶彩券行被逮。圖/警方提供
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彩券行刮刮樂

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