男子出獄失業搶彩券 狠刮136張中萬餘元被跟監就逮

台南市53歲張姓男子上午持剪刀搶走彩券行現金近4萬元與516張刮刮樂，隨後在躲藏處刮了136張彩卷，結果刮到的最大獎竟然只有1500元彩金共1萬多元，他覺得「手氣差」又刮得又累又餓外出要吃東西，沒想到員警已在旁埋伏跟監，在東區中華路、小東路口路邊逮人，下午依強盜罪嫌送辦。

歸仁警分局表示，張嫌去年出獄後一直沒有工作，居無定所，今天上午6點多闖進歸仁區1家彩券行揮舞剪刀趕女店員進廁所，搜刮櫃台現金並拿走刮刮樂，還拿女店員的鑰匙其走她的機車。

警方4個多小時後逮人，追回2萬9500元與380張未刮的刮刮樂，不過已有136張彩卷被嫌刮掉；張嫌供稱「快過年了缺錢，才去搶」，作案剪刀已丟了。

分局偵查隊指出，案發後調閱採集相關跡証迅速鎖定嫌犯外貌、衣著特徵，立即調集警力展開圍捕，偵查隊小隊長黃清泉及偵查佐黃明珊發現張嫌，下車一踴而上壓制，但他仍想抗拒與員警扭打。