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警署掃蕩選舉賭盤 108年共查獲113件

2019-12-30 17:22中央社 台北30日電

為遏止選舉賭盤影響選風，警政署通令各警察機關自24日至30日執行「全國同步掃蕩地下賭盤及檢肅非法槍械專案行動」，共查獲選舉賭盤56件、89人，今年累計共查獲113件。

警政署刑事局今天舉行「警政署鐵腕掃蕩選舉賭盤強力檢肅非法槍械」記者會，刑事局副局長朱宗泰表示，「第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉」進入倒數，為遏制選舉賭盤影響選風，並肅清各式非法槍械，警政署通令各警察機關自24日至30日執行「全國同步掃蕩地下賭盤及檢肅非法槍械專案行動」，強力打擊。

朱宗泰指出，這次專案共掃蕩涉賭場所622處，並查獲各類賭博案件410件、806人；其中，選舉賭盤有56件、89人，職業賭場22件、169人，六合彩簽賭197件、251人，運動簽賭17件、17人，網路賭博87件、165人，其他賭博31件、115人，合計現場查扣現金為新台幣890萬餘元。

刑事局偵查第九大隊第三隊隊長邱承迪說明，日前蒐報情資發現，台中一間資訊軟體開發公司自民國104年迄今陸續成立3間公司，引進境外資金，專門設計博弈網站，提供多項體育賽事、百家樂、紅黑輪盤、德州撲克及21點等博奕遊戲供賭客下注簽賭。

邱承迪指出，為躲避檢警查緝或防止離職員工檢舉，此資訊軟體開發公司不定期另掛新牌重新上市，且賭客多為中國大陸和東南亞地區，公司負責人為馬來西亞籍人士，經統計此公司協助經營逾200個賭博網站、管理150多個賭博網站金流，並架接上千間電子支付系統。

經報請台中地檢署指揮偵辦，於專案期間到台中市執行搜索，當場查獲包括53歲的公司行政主管謝女等45嫌，並查扣涉案電腦主機90台、網路設備21台、筆電7台、手機41支及伺服器10台等贓證物，初估賭博網站流動資金逾10億元，全案詢後依賭博罪移送台中地檢署偵辦，全數交保。

刑事局偵查第一大隊副大隊長許益祥也指出，11月接獲情資得知37歲何男涉嫌在北市內湖區商辦大樓以合法公司掩護非法網路賭博機房，經報請士林地檢署指揮偵辦，經專案小組長期跟監埋伏，發現其公司作業時間和其他樓層正當營業公司明顯有異，於時機成熟之際前往搜索。

現場查獲查獲實際負責人何男及員工等共8人，並查扣電腦主機26台、筆記型電腦3台、螢幕55台、手機27支等贓證物一批；隨後持續追查並拘提同案共犯蔡男等4人到案，全案依涉嫌賭博罪嫌解送士林地檢署偵辦。

警政署表示，查緝選舉賭盤與非法槍械為選前淨化治安最重要工作，絕不容許選舉賭盤及槍擊暴力於選前敏感時刻蠢動，將持續秉持零容忍立場與決心，展現政府維護選風決心。

賭博簽賭

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