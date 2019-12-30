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選前再掃賭盤 一周查獲56件現金賭資69萬元

2019-12-30 16:58聯合報 記者陳金松／台北即時報導

總統大選進入倒數，刑事局今天公布全國警方掃蕩選舉賭盤數據，統計迄今共計查獲113件，現金賭資107萬7830元；其中上周執行新一波掃蕩專案7天查獲56件，現金賭資69萬1300元。

刑事局說，為免選舉賭盤和非法槍械影響總統大選，各警察機關自本月24日至30日止執行「全國同步掃蕩地下賭盤及檢肅非法槍械專案行動」；至今天下午累計掃蕩涉賭處所622處，查獲各類賭博案件410件806人，賭資890萬2703元。其中選舉賭盤56件89人，現金賭資69萬1300元，均是縣市警察機關查獲。

總計查獲的113件選舉賭盤，讓票盤83件、PK盤23件，尚未開盤即遭查緝7件。各地警方目前還有28件蒐報賭盤情資，持續查緝。

刑事局說，因各類賭博尤其是賭博網站流動賭資難追源頭，且涵蓋其他簽賭資金，查緝選舉賭資以現金為準，因此多數案件查扣的賭金都不多。

非法槍械部分，7天專案共查緝24件26人，查獲24把改造槍械，沒有制式槍支。

刑事局本月27日發布的數據，至26日全國累計查緝的選舉賭盤是85件146人，查扣總賭資99萬7730元；4天增加28件，賭資增加8萬100元。

刑事局今天公布選舉賭盤查緝狀況，全國迄今共查獲113件，現金賭資107萬餘元。記...
刑事局今天公布選舉賭盤查緝狀況，全國迄今共查獲113件，現金賭資107萬餘元。記者陳金松／攝影
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警方上周同步執行掃賭盤和肅槍專案，刑事局查獲多把改造槍支和工具。記者陳金松／攝影
警方上周同步執行掃賭盤和肅槍專案，刑事局查獲多把改造槍支和工具。記者陳金松／攝影
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賭博警察

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