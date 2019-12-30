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調查局線民涉運毒在美入監 返台判4年獲免關

2019-12-30 11:56聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

曾是調查局南機站的緝毒線民「小鄭（化名）」竟涉入跨國販毒，他與張姓女友遭美國臥底警方誘捕，在美服刑3年多後，遣返回台再被起訴；小鄭審理時認罪，一審依犯運輸第二級毒品罪，判4年徒刑，全案二審高雄高分院仍判4年，不過因他已在美服刑過，宣告免服刑。仍可上訴。

據小鄭自稱，他父親為調查局查核班畢業，自己則是警專畢業，後來到海岸巡防司令部當外聘反情官，負責蒐集走私、偷渡情報，因海岸巡防司令部查辦毒品的部分比較少，因此才轉與調查局接觸，提供毒品犯罪情資。

起訴指控，小鄭與張姓女友2011年2月間在菲律賓馬尼拉市，透過外籍男子孫錏鋯介紹認識實際為美國警方臥底的UCs（化名），小鄭當時自稱毒品運送專家，和UCs在美國佛羅里達州談妥運毒，UCs便匯款7萬美元，同年7月小鄭將994公克的安毒夾藏電腦主機殼走私到美國，卻遭美方查獲。

小鄭與張女還不知對方是臥底且已行跡敗露，2012年2月再赴紐約和UCs見面，商討準備再走私50公斤安非他命至美國，沒想到僅隔一周紐約警方出動逮捕兩人。

美國紐澤西區地方法院判決小鄭49個月徒刑確定，他從2012年2月24日起在美國監獄執行，直到2015年9月15日因表現良好視為執行完畢獲釋，又在美國移民局監禁所居留多個月，直到同年12月8日遣返回台；張女則被關到2015年5月底獲釋，隨即遣返。

小鄭審理時認罪，一審合議庭認為，小鄭雖與UCs談妥購買毒品，但對方為美國警察臥底，並非實際想購買毒品，僅構成販賣第二級毒品未遂罪、運輸第二級毒品既遂罪，考量該毒品運送過程都遭美國警方嚴密監控，且運抵美國港口就遭查獲，沒流入市面，判4年徒刑。

小鄭的張姓女友則堅稱只是負責翻譯，雖得知小鄭與人談論毒品交易，以為是幫調查局工作，但她並未實際參與運毒或販賣；一、二審皆以不能僅憑美方的刑事確定判決書或起訴書就定罪，因無法佐證她參與販毒，判張女無罪，檢察官已上訴最高法院。

曾是調查局南機站的緝毒線民「小鄭（化名）」被控販毒，全案二審高雄高分院仍依犯運輸...
曾是調查局南機站的緝毒線民「小鄭（化名）」被控販毒，全案二審高雄高分院仍依犯運輸二級毒品罪判4年徒刑，不過因他已在美服刑過，宣告免服刑，可上訴。圖／本報資料照
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