擄人電擊針刺指縫 北聯幫潑糞暴力討債14人遭起訴

北聯幫八仙會會長黃姓男子，涉嫌多次率眾暴力討債，以電擊棒電擊、痛毆被害人，還用針次手指縫，手段慘忍，被害人性命垂危之際，再丟包急診室。士林地檢署日前偵結，以違反組織犯罪防制條例等罪起訴黃等14人，全案移審士林地院，黃等10人遭法官裁定羈押。

起訴指出，29歲綽號黑胖的黃姓主嫌，去年12月起在北投區中央南路2段，涉嫌主持、操縱、指揮犯罪組織，提供賭博、暴力討債等工作，招募20、30歲的年輕會員，並錄製、直播暴力討債影片，甚至自製「加入北聯幫，幸福又安康」標語宣傳。

黃男去年12月10日凌晨4時許，指示許姓幫眾等人攔截計程車，黃敲破車窗強拉廖姓被害人下車，眾人持刀追砍，見廖身中多刀、意識模糊，丟包振興醫院急診室門口。

黃等人今年4月12日凌晨向林姓男子討債3百萬，在大同區強押擄走林男，搶走身上24萬現金，又涉嫌擄人勒贖意圖，把人帶回北投組織據點後，幫眾以電擊棒電擊林男，還拿針刺進手指指縫，硬逼林男打電話籌錢還款。

黃恫稱林男「錢還不出來就拿命抵」，林遭擄走施暴一整夜，身體多處骨折、頭部外傷、右肩挫傷等，失血過多一度意識模糊，黃甚至拿水潑醒林男，待其恢復意識後，指示幫眾把人送到振興醫院，假稱是車禍受傷。

曾經營麵店江姓男子，疑似簽下4張4百元的本票，共1600萬元，黃等人今年7月間涉嫌暴力討債，眾人到上山挖豬糞，指示幫眾在林森北路刀削麵店潑廚餘，倒豬糞在櫃台，還拿刀恫嚇「把店砸掉」，其他人現場錄影直播給黃男觀賞。江父等人因心生畏懼，給付1百萬元，事後拿回江簽下的千萬本票及抵押的車輛、金項鍊。

黃今年7月間涉嫌因細故，教訓林姓男子，指示幫眾強押林至關渡平原空地，以辣椒水近距離射擊林的左耳處，致大量出血，黃嗆聲「現在混得比較好是不是？、是不是出賣我？」等語，並喝令林下跪，拿膠條、長折凳攻擊林頭部，最後再丟包振興醫院。

檢警今年10月逮補黃等人，起獲彈簧刀和本票等贓證物，黃辯稱，有把人打一頓但沒有擄人;受人委託教訓林男，把人帶到據點後，就上樓睡覺，電擊、針刺等則「不知情」;潑糞等是黃男主導，自己只有到店內撒傳單。其他幫眾遭逮後聲稱，有催討債務，但不清楚帳款。

檢察官認定黃嫌指揮幫眾暴力討債，被害人受重傷後丟包急診室，全案依組織犯罪防制條例、私行拘禁、強盜而擄人勒贖、恐嚇取財、毀損等罪嫌，起訴黃及幫眾14人。全案移審士林地方法院，法官裁定黃等10人羈押。