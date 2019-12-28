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「31」是毒品交易暗語？ 男子撇清是相約打麻將判無罪

2019-12-28 16:04聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南警方去年7月間在關廟區查獲毒品交易，汪姓及朱姓男子被控販售海洛因給毒蟲均被判刑，然而，汪與郭姓男子通話，提及「31」等語，檢警向汪求證，汪供稱是雙方約定購買海洛因的暗號，當天郭販售1小包500元的海洛因給他，台南地院審理時，郭澄清與對方相約打麻將，「31」指的是麻將底300元，1台100元，與毒品交易無關，最後合議庭認定罪證不足，判郭無罪。

檢警調查，去年7月11日下午2時，郭打電話給汪，先到汪門口，收取500元後離去，隨後再返回將海洛因1小包交付汪。同年7月28日9時38分，兩人再次通話，汪詢問對方「有賭可以玩嗎？」，郭答稱 「你在哪」，汪說 「我在家」，郭表示「我等一下打給你」，汪回答「那個…」，郭說「什麼…你不是要打31」，汪表示「對阿…打31」，郭答稱「我等一下再過去」等語。

汪偵訊時證稱，他問「有賭可以玩嗎」，是因為之前郭就有跟他約定好購買海洛因的暗語，他要向郭買毒品時，說出「有賭可以玩嗎」，對方就知道他的意思了，郭也教他說「31」就是500元的意思等語。合議庭審理時，他改稱，「31」是指打麻將的「300、100」，也是他要向郭購買毒品的暗號，但不是代表價錢，毒品價錢是當面說。

郭否認對話內容與毒品交易有關，他強調，7月11日與汪通話，是想叫對方不要再打給他，並跟汪說他沒有在賣海洛因。他指出，7月28日確實在討論打麻將，汪要找他打麻將，「31」是指麻將底300元，1台100元。

合議庭指出，汪2次證述內容顯有歧異。又汪證稱「有賭可以玩嗎」、「31」均屬與郭之間的毒品交易暗語等語，是否可信，值得商榷。合議庭認為，檢警所提證據尚無法證明郭有何販賣海洛因犯行，本於無罪推定原則下，判郭無罪，可上訴。

台南地院合議庭認為，檢警所提證據尚無法證明郭姓男子有何販賣海洛因犯行，本於無罪推...
台南地院合議庭認為，檢警所提證據尚無法證明郭姓男子有何販賣海洛因犯行，本於無罪推定原則下，判郭無罪，可上訴。圖／本報資料照
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