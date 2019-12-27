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男子不滿被甩闖女友家還朝警開槍 檢方諭知2萬元交保

2019-12-27 23:42聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

陳姓工人昨天不滿因從事美容業的黃姓女友要分手，涉嫌持槍至安南區女友住處談判被拒，陳氣憤下打破1樓玻璃後，持槍進入屋內，員警獲報趕到現場，當場大喊要與員警同歸於盡後朝員警開槍，所幸警員機警閃開後，順利將制伏他法辦。檢方今天再次傳喚陳到庭，訊問後認他犯罪嫌疑重大，惟無聲請羈押必要，諭知交保2萬元，並要求陳不得對黃女及其家屬再有非法行為，也請轄區員警加強查訪。

檢方指出，陳昨天持槍侵入前女友住處，轄區員警獲報後立即前往現場，並於當日依法逮捕後，解送台南地檢署偵辦。今天立即分案指派檢察官黃銘瑩進行偵辦，經檢察官重新檢視卷證，並再次傳喚陳到庭。

經檢察官訊問後，認陳犯罪嫌疑重大，惟無聲請羈押必要，諭知交保2萬元，並要求陳不得對黃女及其家屬再有非法行為，也請轄區員警加強查訪。

陳自稱，因女友近日感情生變，懷疑女友另有新歡，持死去友人寄放在他家的槍至現場談判，談判過程不順，先以鐵鎚敲破女友家中玻璃後，持槍要脅女友。安佃派出所警員許文和、所長祝岩獲報趕到現場，當場大喊要與員警同歸於盡後，朝員警開槍，所幸許機警閃開後，撲上去以身體壓制陳。

而逮捕過程中，造成許左手小拇指及大腿撕裂傷，祝左手腕擦傷，警方鑑識小組獲報趕至現場，當場起獲黑色改造手槍1把、子彈8發，含已擊發2發，警詢後依殺人未遂及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送法辦。

檢方今天傳喚陳到庭，訊問後認他犯罪嫌疑重大，惟無聲請羈押必要，諭知交保2萬元，並...
檢方今天傳喚陳到庭，訊問後認他犯罪嫌疑重大，惟無聲請羈押必要，諭知交保2萬元，並要求陳不得對黃女及其家屬再有非法行為，也請轄區員警加強查訪。圖／本報資料照
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檢察官

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