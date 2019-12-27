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永和河濱公園分屍案辯結 檢求處主嫌無期徒刑

2019-12-27 18:02中央社 新北27日電

永和河濱公園分屍命案主嫌孫武生（中）表示曾告訴警察出國計畫，強調這不是殺人犯會做...
永和河濱公園分屍命案主嫌孫武生（中）表示曾告訴警察出國計畫，強調這不是殺人犯會做的事情。本報資料照片
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新北地方法院審理永和分屍案今天辯論終結，美籍主嫌孫武生堅持沒有殺人，檢方認為他主導殺人分屍、棄屍，且犯後態度不佳，建請法院判處無期徒刑，全案訂明年2月15日宣判。

加拿大籍男子顏柏萊（Ramgahan Sanjay Ryan）去年8月在新北市永和河濱公園遭殺害分屍，全案去年底偵結起訴。

檢方調查，被告孫武生（Mayer Oren Shlomo）懷疑顏柏萊是警方線民，去年5月與美籍被告班特（EwartOdane Bent）在河濱公園殺人和毀棄屍體，美籍被告何傑生（Hobbie Jason Eugene）與21歲台籍男子吳宣，幫忙買武器、把風或施放煙火通報，被控幫助殺人罪。

班特在之前的審理庭時，堅稱並未殺人，只有參與分屍與棄屍。他並指稱案發時，孫武生將顏柏萊勒斃，過程中還怒斥顏柏萊向警察告密，顏柏萊雖矢口否認為線民，但仍被勒斃。

新北地院今天言詞辯論終結，孫武生仍堅稱沒有殺人，檢方以他主導殺人分屍、棄屍，造成社會負面影響，且犯後不認錯、不道歉、不賠償，建請法院判處無期徒刑。至於班特，檢方建請判處12年徒刑。合議庭諭知全案訂於明年2月15日宣判。

殺人分屍案

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