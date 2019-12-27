地下匯兌1年被抓兩次 撤銷羈押爽開千萬藍寶堅尼

高姓男子因兩岸地下匯兌案遭收押，被撤銷羈押後涉嫌重操舊業，透過彩券行收取及交付現金，半年來匯兌逾4億元，刑事局拘提高等6人，查扣他駕駛的藍寶堅尼及保時捷跑車，檢方聲押高等2人獲准，其餘犯嫌獲交保或請回。

警方調查，高姓男子（28歲）因繳回約700萬元不法所得，被押1個多月恢復自由，今年6月起以台北市信義區1處社區大樓、中山區1處公寓為兩岸匯兌據點，利用陳姓女子（35歲）在松山區經營的彩券行當中繼站，犯嫌及客戶暫放現金，彼此轉手收、放款。

警方查扣單月帳冊發現，高等人經手4億元，抽取手續費1000萬元，單日最高曾匯兌1億3000萬元，淨賺100萬元。

刑事局偵九大隊第三隊本月23日搜索犯嫌據點、住處及彩券行，拘提高、陳等6人，詢後依銀行法、洗錢防制法罪嫌移送法辦，高稱是小弟所為，他不知情。

高駕駛價值1500萬元的藍寶堅尼、400萬元的保時捷跑車均被查扣，警方搜出現金22萬元，另有美金、日幣、越南盾、菲律賓披索等，換算台幣21萬元。