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年關將近！屏東分局防搶演練逼真模擬

2019-12-27 10:48聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

年關將近，為避免金融機構遭歹徒盯上，屏東分局希過防搶及攔截圍捕演練，提升金融機構防衛意識、強化線上警網快速應變打擊犯罪的能力，嚇阻歹徒不法意圖，保護民眾財產安全。

屏東分局日前於長治鄉臺灣銀行農科分行，進行搶演練，模擬過程逼真，2名持槍歹徒闖入大喊「搶劫、把錢交出來！不配合就開槍！」將手提袋丟進櫃台，喝令行員將鈔票放入袋中，行員假意配合指示裝入現鈔，並伺機按下警鈴。

屏東分局勤務指揮中心獲報抵達，但搶匪已騎車逃逸，巡邏警力緊追在後，同時回報搶匪逃逸路線、方向及交通工具號牌、顏色等資訊，勤務指揮中心也啟動線上警力實施攔截圍捕。經警方實施嚴密區塊封鎖，最後2名歹徒在行經神農西路旁公園時，遭自主體能訓練的同仁用籃球擊中倒地，攔截警力也同時到達，除以公權力強勢壓制歹徒，也展現平時訓練成果及合作無間的默契。

屏東分局表示，今年重要節日安全維護工作包含：治安平穩、交通順暢、民眾安心等三大主軸，並提供護鈔等為民服務工作；希望藉由防搶演練，提升金融機構業者自我安全防衛與行員緊急應變能力，提高執勤員警警覺性、機動性，發揮立即偵破刑案能力，展現警方維護治安的決心，同時也鼓勵青少年朋友寒假期間可多從事戶外活動，及踴躍報名參加明(109)年2月8日由屏東分局主辦的屏東縣109年阿猴城第14屆縣長盃「屏北區」3對3街頭籃球鬥牛賽。

屏東分局日前於長治鄉臺灣銀行農科分行，進行搶演練，模擬過程逼真。圖／屏東分局提供
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屏東分局日前於長治鄉臺灣銀行農科分行，進行搶演練，模擬過程逼真。圖／屏東分局提供
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