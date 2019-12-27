放貸慶富 高銀坦承程序有瑕疵

慶富造船承包海軍獵雷艦爆詐貸案，高銀核貸過程再爆新疑點，圖為位於高雄前鎮區的慶富集團總部大樓。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

高雄銀行放貸給慶富承作獵雷艦聯貸履約保證金，爆出內部會議紀錄涉偽造，其中記載「經主席徵詢全體出席常董無異議，照案通過」的紀錄，根本沒在會中徵詢常董，仍四天火速貸出。高銀董事長朱潤逢昨天受訪坦言會議程序有「瑕疵」，至於是否有不當護航？他說「一切尊重檢調調查」。

日前曝光的高銀一份內部會議紀錄顯示，慶富二○一四年十一月三日與國防部簽下獵雷艦採購契約後，同日向高銀申請聯貸履約保證金貸款，隔天交總行審查、兩天後交常務董事會審議，當天主持常董會的高銀前董事長陳統民未徵詢出席者意見，也未宣讀決議，卻直接在會議紀錄上書面記載「經主席徵詢全體出席常董無異議，照案通過」，隔天就給出履約保證，總共只花四天。

此外，根據高銀內部資料，慶富公司二○一一年至二○一三年的財報，連續三年被會計師出具保留意見，且當時慶富負債比逐年升高，但高銀內部訪查後，對慶富公司營收有無異常、近期營運有無異常等項目，卻都勾選「無」，讓申貸案一路快速通關。

朱潤逢坦言，根據會議錄音帶，確實沒做最後徵詢、宣讀，未作結論，是一時疏忽還是其他原因不清楚，但程序有瑕疵是事實。

四天放貸是否正常？朱潤逢說，「一般來講，是不正常」，一般差不多要兩周。被問到是否不當護航？朱潤逢說，「沒有證據不敢講」。他直言，時間上確實較急，又有會議程序瑕疵，難免引人聯想。

高雄市議會「慶富案專案調查小組」召集人、議員林于凱表示，從常董會錄音帶可聽出開會時，主席及與會董事討論事情並不熱絡，常未做決議就跳下一題，會議紀錄卻寫「決議通過」，這是「常態性的草率」，相關資料五月間已移送司法偵辦，是否違法要由司法判定。

林于凱說，當時高銀常董會上常董林文淵較常發言，如二○一七年十月十日常董會議，聯貸銀行決定縮手，準備跟慶富解約，只有林在高銀常董會議上說，「如果國防部不出來就慶富案協調，那國防部長沒有資格當國防部長」。

高雄地檢署前年起偵辦慶富詐貸案，關於高銀提供慶富公司十七億餘元履約保證金部分，因查核無背信事實，檢方簽結，但隨高銀常董會議放款會議紀錄接連流出，檢方表示如有新事證會重分案追查。