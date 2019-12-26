金錢糾紛引殺機？出軌人妻平安夜遭小王狠殺

43歲王姓人妻與42歲陳姓男同事日久生情，發展地下情，平安夜當晚，兩人疑因金錢糾紛發生激烈爭吵，陳男一氣之下竟以電擊棒將王女電暈，之後以棉被將王女活活悶死，隨後將王的衣物脫下，以大型塑膠袋包覆屍體，伴屍近兩天才至新竹縣市交界處道路坡坎棄屍，今天受不了良心譴責，在友人陪同下向警方自首。

據悉，王女與陳男同為團膳公司員工，兩人展開一年的地下情，近日卻發生金錢糾紛，陳疑似積欠王20多萬元，遭王多次追討，陳積怨在心，就此埋下殺機。

王女的丈夫21日向新竹市警方報案，指妻子不明原因失蹤，希望警方能發動協尋。經警方詢問，丈夫稱與妻子感情正常，妻子也沒有病史，忽然就人間蒸發，警方依規受理，將王列為協尋人口，丈夫則每天都去派出所詢問尋人進度，希望妻子盡快回家。

今天下午，陳男因受不了良心譴責，向警方自首，他一邊拭淚，一邊稱平安夜晚與王女在住處飲酒，兩人卻因金錢糾紛發生口角，他一氣之下竟用電擊棒攻擊王女，等王昏迷，再用棉被摀住口鼻直到斷氣，他對自己的行為十分後悔與自責。

警方出動大批警力，晚間依陳的陳述前往新竹縣市交界、柯湖路一帶尋獲王遺體。據觀察，王被三層大型黑色垃圾袋包覆，身上沒有明顯傷痕，目前遺體已送至殯儀館，全案由警方偵訊中。