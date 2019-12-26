親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

預言蔡英文會勝選 柯文哲：投給蔡英文的都是不得已

生物力學之父 中研院院士馮元楨辭世享嵩壽

北市文山區槍擊案 「十五分幫」大哥脫險、槍手畫面曝光

2019-12-26 19:15聯合報 記者李隆揆／即時報導

台北市文山區槍擊案槍手畫面曝光，據民眾提供的監視器畫面顯示，下午1時48分，一名頭戴鴨舌帽、全身穿黑色衣褲的男子，涉案前手提一只深色背包在案發現場旁徘徊，警方目前仍積極釐清槍手身分；至於中彈的尹姓傷者手術後已脫險，目前傷勢穩定。

據了解，47歲的尹姓男子是新店、文山區一帶知名的「十五分幫」大哥，今天下午1時許他行經木新路二段62號，突然遭一名槍手朝腿部開槍，尹男當場倒地呼救，槍手則朝對街巷口逃逸無蹤。

目擊者指出，槍手體型瘦瘦高高，開完槍後便朝對街巷口逃跑；而槍手涉案前身影也被周邊住戶監視器錄下。據監視器畫面顯示，槍手頭戴鴨舌帽、身穿黑色連帽T外套及黑色長褲，並手提一只深色背包，涉案前獨自在現場周遭徘徊，疑似在勘察地形、伺機犯案。

警方表示，今天下午1時52分接獲民眾報案，指稱木新路二段發生槍擊案，經線上警網趕赴現場，發現傷者血跡、彈頭1枚及彈殼4枚，初步研判是債務糾紛所致；受傷的尹男腿部中彈，案發後經緊急送往萬芳醫院手術後，目前已脫離險境；警方案發後即成立專案小組，仍正積極偵辦當中。

【相關閱讀】


‧ 北市文山區驚傳槍響 男遭開四槍倒地哀嚎「怎沒人救我」

警方在現場發現傷者血跡、彈頭1枚及彈殼4枚。記者李隆揆／攝影
警方在現場發現傷者血跡、彈頭1枚及彈殼4枚。記者李隆揆／攝影
分享
台北市文山區槍擊案槍手畫面曝光。記者李隆揆／翻攝
台北市文山區槍擊案槍手畫面曝光。記者李隆揆／翻攝
分享

槍擊手術

延伸閱讀

北市文山區槍擊案 在地「十五分幫」大哥中彈命...

北市文山區驚傳槍響 男遭開四槍倒地哀嚎「怎沒...

「上漆假冒新管」黃國昌爆：北市國宅該換管線根...

北市燃氣熱水器更換補助 明年1月申請、每戶...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

侵占孫法民文教基金會1.2億 孫道存：我對不起父親

2019-12-26 16:49

他想脫離竹聯幫反遭上門恐嚇 警逮7嫌

2019-12-26 18:12

北市文山區槍擊案 在地「十五分幫」大哥中彈命危

2019-12-26 17:17

北市文山區驚傳槍響 男遭開四槍倒地哀嚎「怎沒人救我」

2019-12-26 16:05

「要員警同歸於盡」他不滿被甩闖女友家 還朝警開槍

2019-12-26 15:40

不滿小15歲女友要分手 中年大叔朝警開槍未中被逮

2019-12-26 14:21

博弈網站26億賭金匯台 律師：業者無實際經營

2019-12-26 14:10

博弈地下匯兌26億大股東 開泡沫紅茶賺第1桶金

2019-12-26 12:42

影／慶生會變槍擊案 壽星前科累累曾不滿點歌毆人

2019-12-26 11:34

影／後壁炸彈客轉院 警：「加護轉加護」及方便戒護

2019-12-26 10:21

國民黨後壁黨部炸彈客轉院 病況急轉直下住進加護病房

2019-12-26 10:18

壽星慶生演變槍擊案 台中2人掛彩送醫

2019-12-26 08:49

玉井縱火案公祭 「原諒凶嫌父母」

2019-12-25 23:43

史上最大地下匯兌案擴大 查出涉入賭博網站匯回139億

2019-12-25 22:55

拆解「幽靈船」潛水人員離奇失蹤 最後找到冰冷遺體

2019-12-25 22:41

彰化小倉庫起火 消防人員發現一具焦屍

2019-12-25 22:19

校園可持有毒品？ 調查局依違反選罷法約談散布者

2019-12-25 19:27

「教訓他」變殺人 25歲嫌犯遭判14年半

2019-12-25 19:19

撞倒瑞芳老婦狠心丟橋下！移工稱救人失手 目擊司機怒揭謊言

2019-12-25 17:33

警察攻堅毒窟 2男從5樓墜落、1男濕身全被捕

2019-12-25 17:11

想給教訓竟一刀砍死朋友 肩膀到手肘被劃開一半

2019-12-25 17:07

大陸「幽靈船」漂到宜蘭 潛水員下海拆解竟離奇失蹤

2019-12-25 16:46

鰻魚苗奇貨可居 金門海巡查獲市價300萬走私鰻苗

2019-12-25 15:56

警察從屋頂攻堅衝毒窟 2男墜樓被捕

2019-12-25 15:08

錢莊大亨命案／死前最後一口氣求饒命 員工無情揮刀

2019-12-25 14:33

被影射與網軍及外交官之死有關 黃國書告同對手李中

2019-12-25 14:12

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46
看更多

熱門文章

拆解「幽靈船」潛水人員離奇失蹤 最後找到冰冷遺體

2019-12-25 22:41

調查班56期結業 台大人氣美少女最吸睛

2019-12-26 06:57

北市文山區驚傳槍響 男遭開四槍倒地哀嚎「怎沒人救我」

2019-12-26 16:05

影／嘉義商人涉博弈網站 16顆鑽石、200支手機及瑪莎拉蒂被扣押

2019-12-26 10:11

過期柴魚粉加工黑心蝦味先！裕榮老董判刑2年

2019-12-26 11:27

史上最大地下匯兌案擴大 查出涉入賭博網站匯回139億

2019-12-25 22:55

震到頭暈！他問台灣公車為何又震又抖 內行人曝真相

2019-12-25 20:53

工廠大火議長飆罵警消 網轟：你穿西裝嘴、他們拿命拚

2019-12-26 18:17

永康工廠大火遭質疑救災不力 打火弟兄：真切心

2019-12-25 21:16

來台灣必去夜市？ 他揭「3大缺點」：不推薦給外國人

2019-12-25 21:24

前游泳國手洪婕庭 因郭董鼓勵棄高薪轉戰調查局

2019-12-26 11:21

侵占孫法民文教基金會1.2億 孫道存：我對不起父親

2019-12-26 16:49

苗栗幼兒園廚房發生火警 師生們冷靜關門成功疏散

2019-12-26 12:29

博弈地下匯兌26億大股東 開泡沫紅茶賺第1桶金

2019-12-26 12:42

劉政池判刑1年2月確定 今早發監執行

2019-12-26 12:20

國民黨後壁黨部炸彈客轉院 病況急轉直下住進加護病房

2019-12-26 10:18

「我認了，怪自己手癢」 玷辱熟睡女的他被判刑

2019-12-26 07:39

3名警察收受貢丸、水果包庇賭場 今被依貪汙罪起訴

2019-12-26 17:19

越開越熱！中壢中園路銀色轎車因不明原因起火

2019-12-26 11:33

北市文山區槍擊案 在地「十五分幫」大哥中彈命危

2019-12-26 17:17

他批僧人吃肉喝酒 網友秒打臉「不是全都要吃素」

2019-12-26 16:35

醫界最大弊案餘波 基隆醫院前院長改判8年

2019-12-26 12:03

台南大火遭質疑救災不力 受災工廠喊：我的英雄在哪裡

2019-12-26 17:07

國一大車禍 換車道5車連環撞 1死

2019-12-26 00:37

遊客朝聖「JETS嘉年華」坐搖擺波浪受傷 遊樂園速停機改善

2019-12-26 10:29

半夜尾隨妙齡女搭電梯 摸胸襲臀強脫內褲判刑

2019-12-25 21:40

地政所公務員詐騙農民11萬 耶誕節裁准收押禁見

2019-12-26 12:51

壽星慶生演變槍擊案 台中2人掛彩送醫

2019-12-26 08:49

邱毅遭恐嚇「打到你滿地找牙」？ 王炳忠報案求保護

2019-12-26 15:09

男師偷女同事鑰匙備份潛入家中裝針孔 教評會討論解聘

2019-12-26 14:48

公務員貪汙11萬6千元被收押 高市府：不寬貸、不縱容

2019-12-26 14:43

生前曾爭吵 妻遭掐死 夫成浮屍

2019-12-26 00:33

不滿小15歲女友要分手 中年大叔朝警開槍未中被逮

2019-12-26 14:21

全為躲監視器！他不辭辛勞翻山犯案 最後仍落網

2019-12-26 15:04

辜嚴倬雲被拔主委與婦聯會合力提告 內政部獲勝訴

2019-12-26 10:38

影／酒駕撞車拒捕 男子逃入舞廳造成騷動

2019-12-26 10:19

亮槍說不好意思搶3300塊 佛心司機溫情喊：等你10分鐘

2019-12-26 11:21

彰化小倉庫起火 消防人員發現一具焦屍

2019-12-25 22:19

假租倉庫真倒廢棄物！台南環保局：地主要警覺

2019-12-26 11:27

玉井縱火案公祭 「原諒凶嫌父母」

2019-12-25 23:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top