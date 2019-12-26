北市文山區槍擊案 「十五分幫」大哥脫險、槍手畫面曝光

台北市文山區槍擊案槍手畫面曝光，據民眾提供的監視器畫面顯示，下午1時48分，一名頭戴鴨舌帽、全身穿黑色衣褲的男子，涉案前手提一只深色背包在案發現場旁徘徊，警方目前仍積極釐清槍手身分；至於中彈的尹姓傷者手術後已脫險，目前傷勢穩定。

據了解，47歲的尹姓男子是新店、文山區一帶知名的「十五分幫」大哥，今天下午1時許他行經木新路二段62號，突然遭一名槍手朝腿部開槍，尹男當場倒地呼救，槍手則朝對街巷口逃逸無蹤。

目擊者指出，槍手體型瘦瘦高高，開完槍後便朝對街巷口逃跑；而槍手涉案前身影也被周邊住戶監視器錄下。據監視器畫面顯示，槍手頭戴鴨舌帽、身穿黑色連帽T外套及黑色長褲，並手提一只深色背包，涉案前獨自在現場周遭徘徊，疑似在勘察地形、伺機犯案。

警方表示，今天下午1時52分接獲民眾報案，指稱木新路二段發生槍擊案，經線上警網趕赴現場，發現傷者血跡、彈頭1枚及彈殼4枚，初步研判是債務糾紛所致；受傷的尹男腿部中彈，案發後經緊急送往萬芳醫院手術後，目前已脫離險境；警方案發後即成立專案小組，仍正積極偵辦當中。