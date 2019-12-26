竹聯幫雷堂新雷戰隊暴力討債 刑事局逮7嫌

刑事局今天表示，日前獲報指26歲何姓男子組成竹聯幫雷堂新雷戰隊，吸收年輕幫眾混跡北市內湖和信義區，從事暴力討債、組織犯罪等不法行為，警方16日兵分8路搜索、逮7嫌送辦。

刑事局今天發布新聞稿表示，日前獲報指何男組成竹聯幫雷堂新雷戰隊，父親是雷堂創堂元老，何男藉由吸收20歲左右的年輕人以壯大幫派勢力，且因他個性敢拚敢衝，進而吸引許多年輕人加入旗下的新雷戰隊。

據警方調查了解，新雷戰隊幫眾平日混跡於內湖區和信義區等地，並從事暴力討債、組織犯罪等不法行為。

其中，有名小弟在今年1月時擬「金盆洗手」脫離新雷戰隊，卻反遭何男嫁禍、誣指他偷竊槍枝，同時在社群網站發布尋人啟事，何男緊接著在5月率眾持刀械、棍棒，對這名小弟施以暴力脅迫、恐嚇、傷害、強押上車及毀損交通工具等情事。

刑事局偵查第七大隊和新北市警察局海山分局成立專案小組偵辦，經確認何男等人的幫派據點後，報請士林地檢署檢察官指揮，於16日兵分8路至內湖區、信義區和新北市新莊區等處搜索，共查獲包括何男及幫眾共7嫌，依法送辦。

另現場查獲贓證物包括空氣長槍1把、各式刀械3支、棍棒2根、手機和筆記本等。

刑事局表示，大選將屆，警方將持續強力查緝影響選舉秩序的不法分子，並全面防制幫派以暴力介入選舉事務或藉由轉型滲入政黨，以維穩社會治安。