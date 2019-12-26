北市文山區槍擊案 在地「十五分幫」大哥中彈命危

台北市文山區下午1時許發生槍擊案。記者李隆揆／攝影 分享 facebook

台北市文山區下午1時許發生槍擊案，新店、文山地區在地的「十五分幫」尹姓大哥級人物，行經木新路二段62號時，突然遭一名體型瘦高的男子持槍朝腿部開槍，尹男當場倒地不斷哀嚎，嫌犯則立刻朝對街巷口逃逸；尹男送醫搶救後因失血過多仍未脫險，警方正積極追查當中。

據了解，傷者為新店、文山區一帶知名的在地幫派「十五分幫」大哥級人物，曾涉及強盜、槍砲案。案發後尹自行就醫，目前因失血情況嚴重，仍有生命危險。

目擊者指出今天下午接近2時，突然聽到店家外有巨大聲響，本以為是有人放鞭炮，出門一看卻發現傷者已中彈倒地，不斷哀嚎求救，並大喊「怎麼沒人救我？」當時傷者身旁有一名男子陪同安撫；同時，一名持有槍械、體型瘦瘦高高的男子逃往對街巷口，消失無蹤。

警方表示，今天下午1時52分接獲民眾報案，指稱木新路二段發生槍擊案，經線上警網趕赴現場，發現傷者血跡、彈頭1枚及彈殼4枚，傷者則以自行就醫；初步研判應為債務糾紛所致，目前已成立專案小組積極偵辦，正由鑑識人員到場採證，同時調閱監視器畫面循線追查當中。