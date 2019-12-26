影／慶生會變槍擊案 壽星前科累累曾不滿點歌毆人

台中市朱姓男子今晨與友人到KTV慶生，與劉姓友人疑因結帳問題發生口角，朱持槍射傷劉右胸，另名劉姓服務員脖子也遭子彈劃傷，警方火速到場並帶回朱嫌。據悉，朱男曾因點歌問題與人大打出手，被台中地院依傷害罪判服刑5月，朱另涉案偽造文書罪遭判2月，如今又與友人發生口角，涉嫌持槍射傷對方，恐再吃上官司。

台中市西區民生路一家12層樓高的商辦大樓，今晨3點多於10樓的KTV驚傳槍響，據悉，壽星的朱姓男子(44歲)邀約9名友人到包廂歡唱，朱與劉姓友人(30歲)疑因結帳問題引發糾紛，兩人從包廂吵到大廳的結帳櫃台。

朱男與劉男在櫃檯前互不相讓，朱疑似持槍朝劉男射擊，現場聽到槍響後顧客一片驚慌，另名劉姓男服務員企圖上前奪槍、制止，卻遭子彈劃傷脖子，大廳現場血跡斑斑。

台中市警局第一分局西區所出動快打，迅速到場將朱男壓制在地，上銬帶回，另4男、4女同行友人以證人身分帶回所內詢問後離開。警方在櫃台大廳起獲3顆子彈，查扣一把槍械、彈夾，將送鑑識中心進行鑑識。

警方表示，由於朱男仍在宿醉無法製作筆錄，目前在拘留室休息，另劉男受傷在醫院手術中，進一步案情仍有待釐清。至於受傷的劉姓服務員送醫包紮後無礙，已返家。朱男警詢後將依殺人罪、違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送。