親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

打鐵先要自身硬！北大教授鄭也夫籲中共七常委帶頭公示財產

第二場政見會火光四射 總統候選人交鋒金句看這裡

校園可持有毒品？ 調查局依違反選罷法約談散布者

2019-12-25 19:27聯合報 記者張宏業／台北即時報導

針對網路散布「民進黨已經通過毒品條例了」、「校園內可以擁有50公克的毒品，才被視同毒販」等假訊息，經法務部澄清相關內容不實後，訊息仍在網路流傳。調查局溯源調查，獲悉是一名陳姓男子在臉書散布此訊息，新北市調查處認為，相關言論有意圖影響選情之虞，今天依違反選罷法約談陳男到案，訊後請回。

網路流傳國民黨總統候選人韓國瑜妻舅、雲林縣議員李明哲日前表示，立院將通過吃毒品無罪法案，法務部長蔡清祥表示，外面謠傳吸毒不犯罪、持有第3、3級毒品不處罰都是不實謠言，惡意傳播此不實消息，調查局會以不實訊息來做處理。

經調查局追查，陳男早於2019年12月18日，就在臉書張貼「中華民國完蛋了、民進黨已經通過了毒品防制條例了、校園內可以擁有50克的毒品，才被視為販毒」等不實訊息，涉及違反選罷法104條罪嫌，今天立即約談陳男到案。

選舉罷免法第104條規定「意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。」

法務部說明，本次毒品危害防制條例之修正，採取從重從嚴之處罰，處刑範圍從持有20公克以上降為5公克以上，持有未達5公克亦有行政罰責，而非網路不實訊息所述可以擁有50公克之毒品，兩者差距甚大，與事實完全不符。

法務部長蔡清祥。記者張宏業／攝影
法務部長蔡清祥。記者張宏業／攝影
分享

毒品法務部罷免

延伸閱讀

吸毒開車怎麼判才好？ 蔡清祥：法務部願檢討法...

兩部突追假消息 李明哲諷：感謝國家機器的器重

吃毒無罪論 南北追殺令？兩部大動作 急駁韓妻...

【即時短評】毒品修法惹議 見證國家機器動得厲...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

中國「幽靈船」漂到宜蘭 潛水員下海拆解竟離奇失蹤

2019-12-25 16:46

撞倒瑞芳老婦狠心丟橋下！移工稱救人失手 目擊司機怒揭謊言

2019-12-25 17:33

「教訓他」變殺人 25歲嫌犯遭判14年半

2019-12-25 19:19

警察攻堅毒窟 2男從5樓墜落、1男濕身全被捕

2019-12-25 17:11

想給教訓竟一刀砍死朋友 肩膀到手肘被劃開一半

2019-12-25 17:07

鰻魚苗奇貨可居 金門海巡查獲市價300萬走私鰻苗

2019-12-25 15:56

警察從屋頂攻堅衝毒窟 2男墜樓被捕

2019-12-25 15:08

錢莊大亨命案／死前最後一口氣求饒命 員工無情揮刀

2019-12-25 14:33

被影射與網軍及外交官之死有關 黃國書告同對手李中

2019-12-25 14:12

錢莊大亨遭焚屍案 新北檢依殺人罪起訴３嫌

2019-12-25 13:28

真理家族縱火7死者告別式 家屬原諒凶嫌雙親

2019-12-25 13:28

兩部突追假消息 李明哲諷：感謝國家機器的器重

2019-12-25 00:24

吃毒無罪論 南北追殺令？兩部大動作 急駁韓妻舅

2019-12-25 00:19

【即時短評】毒品修法惹議 見證國家機器動得厲害

2019-12-24 23:22

隨機刺傷華僑致腸子外露 還交待母親清洗凶刀判7年6月

2019-12-24 14:51

怒批「吸毒無罪」是謠言 蔡清祥突出面喊辦假消息

2019-12-24 14:38

網傳韓妻舅說吃毒品無罪法案要通過 徐國勇：不實謠言

2019-12-24 14:18

網購大麻種子在家種盆栽捲毒菸 男子面臨7年以上重罪

2019-12-24 14:10

毒死人！三重2男1女開毒趴 疑過量1死2昏迷

2019-12-24 14:06

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46
看更多

熱門文章

新北市立委候選人徐金菊丈夫 平安夜傳輕生

2019-12-24 21:04

疑爭吵丈夫勒斃妻子後尋短 遺體竟同天被發現

2019-12-25 08:04

影／太狠了吧！騎士瑞芳撞倒老太太疑似把人丟下橋逃逸

2019-12-24 22:45

中山高北上桃園內壢5車連環撞 大貨車司機身亡

2019-12-25 15:14

台南永康工廠火勢猛 濃煙冒出灌救中

2019-12-25 11:23

中國「幽靈船」漂到宜蘭 潛水員下海拆解竟離奇失蹤

2019-12-25 16:46

平安夜輕生 立委候選人徐金菊丈夫送醫不治

2019-12-24 22:01

性侵虐死少女焚屍 主犯逃死刑

2019-12-25 00:09

影／台中工廠深夜火警 義消嘆：平安夜不平靜

2019-12-24 23:15

騎車撞人還狠心將人往橋下丟 移工被捕辯稱救人時失手

2019-12-25 10:01

丈夫平安夜輕生 新北市立委候選人徐金菊：考慮暫停選舉活動

2019-12-24 21:31

他打賭贏得手搖飲料 店員驚：沒做過這麼貴的客製化飲料

2019-12-24 22:02

國1北上機場系統大小6車連環撞 1人命危北上大塞車

2019-12-25 13:40

影／草屯七旬婦騎車擦撞堆高機 重摔倒地身亡

2019-12-25 14:48

台南工人遭油壓機「斬首」 業者遭勞檢勒令停工

2019-12-24 20:14

錢莊大亨命案／死前最後一口氣求饒命 員工無情揮刀

2019-12-25 14:33

影／北海岸罕見送肉粽 抬樹枝引領前行敲鑼請生人迴避

2019-12-24 19:56

「啊」一聲！ 岡山警突昏厥倒地一度沒心跳 CPR搶回一命

2019-12-24 19:53

靠臉吃飯…與男拉扯掉溝臉受創嚴重 女公關求償判賠280萬

2019-12-25 07:39

小燈泡案 王婉諭首度要求判死

2019-12-25 00:02

平安夜不平安！喜劇演員酒駕自撞護欄 BMW車頭毀

2019-12-25 10:38

台男與烏克蘭辣模交往 美照曝光讓網友大讚「台灣之光」

2019-12-25 18:01

夾娃娃店內中國大陸偽幣換真幣 台南警方苦追2月偵破

2019-12-25 10:39

【即時短評】毒品修法惹議 見證國家機器動得厲害

2019-12-24 23:22

國道3車撞連環撞 休旅車駕駛彈出車外急救不治

2019-12-25 09:50

西濱區間測速宣導期2萬件違規 有車時速飆近200公里

2019-12-25 15:18

撞倒瑞芳老婦狠心丟橋下！移工稱救人失手 目擊司機怒揭謊言

2019-12-25 17:33

妙齡女深夜慘遭拖暗巷硬上 刀架脖恐嚇「發出聲音讓妳死」

2019-12-25 10:32

檢察官遭求償百萬批「豬隊友」 法官、鄧文聰都來作證

2019-12-25 13:10

外國女「腿開坐墳墓」開心換頭貼 網怒：不知天高地厚

2019-12-25 14:18

醉女客運夢中「胸部很癢」 他大膽趴衣不顧她男友在旁

2019-12-25 12:36

吃毒無罪論 南北追殺令？兩部大動作 急駁韓妻舅

2019-12-25 00:19

真理家族縱火7死者告別式 家屬原諒凶嫌雙親

2019-12-25 13:28

30年屋「磁磚突爆裂」 網友揭原因：品質很好了

2019-12-25 14:09

高粱酒箱裝的不是酒？金門岸巡查獲高粱酒箱藏香菇走私

2019-12-25 12:04

路上洞害工程師摔癱國賠967萬 基市府：提代位求償訴訟

2019-12-25 12:19

朋友全脫魯！單身狗群組只剩自己 他痛喊：真的很難過

2019-12-24 21:41

遭爆棄養公公還劈腿 「本土劇惡女」向記者求償贏了！

2019-12-25 14:47

鰻魚苗奇貨可居 金門海巡查獲市價300萬走私鰻苗

2019-12-25 15:56

派出所長私吞買機車的5萬元現金 最高法院判3年8月

2019-12-25 12:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top