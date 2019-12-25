校園可持有毒品？ 調查局依違反選罷法約談散布者

針對網路散布「民進黨已經通過毒品條例了」、「校園內可以擁有50公克的毒品，才被視同毒販」等假訊息，經法務部澄清相關內容不實後，訊息仍在網路流傳。調查局溯源調查，獲悉是一名陳姓男子在臉書散布此訊息，新北市調查處認為，相關言論有意圖影響選情之虞，今天依違反選罷法約談陳男到案，訊後請回。

網路流傳國民黨總統候選人韓國瑜妻舅、雲林縣議員李明哲日前表示，立院將通過吃毒品無罪法案，法務部長蔡清祥表示，外面謠傳吸毒不犯罪、持有第3、3級毒品不處罰都是不實謠言，惡意傳播此不實消息，調查局會以不實訊息來做處理。

經調查局追查，陳男早於2019年12月18日，就在臉書張貼「中華民國完蛋了、民進黨已經通過了毒品防制條例了、校園內可以擁有50克的毒品，才被視為販毒」等不實訊息，涉及違反選罷法104條罪嫌，今天立即約談陳男到案。

選舉罷免法第104條規定「意圖使候選人當選或不當選，或意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑。」