「教訓他」變殺人 25歲嫌犯遭判14年半

曾姓男子為人出頭卻殺人，遭判14年半有期徒刑。圖／本報資料照 分享 facebook 彰化縣一名金姓男子和江姓男子因毒品發生糾紛，居然教唆姪子的25歲曾姓友人等人為他出氣，金男佯裝約江男出門談判，曾男和其他友人代為出面，直接拿刀刺向江男後，又用安全帽毆打江男，導致江男傷重不治，曾男被依殺人罪判處徒刑14年6個月。

去年12月底，金姓男子和31歲江姓男子因為毒品發生糾紛，江男將金男載到台中租屋處丟包到隔日，兩人開車回彰化途中又發生爭執，導致金男心生怨恨，要兩個小弟去「教訓」江男。故29日晚上，金男約被害人江男到彰化縣和美鎮某處便利商店外見面，但由曾姓男子和友人前往。

事發當天，曾男和友人要求不知情的朋友開車載他們到便利商店外，看到已經來赴約的江姓男子，不分青紅皂白就直接拿小武士刀上前刺殺，劃過江男肺部、刺破氣管，隨後曾男友人拿著安全帽多次毆打、猛擊江男頭部，導致江男頭部鈍傷、血胸及開放性氣胸，因右肺出血，雙肺吸入血液後，導致窒息而死亡。

曾男和友人行兇後就搭車離開，卻把兇刀丟在現場，警方以車牌追人，隔天凌晨在曾男住處抓到人，曾男不知江男已經傷重不治，還說：「就吵架打起來，這有什麼嗎？」

判決書中指出，曾男短短一分多鐘就以兇刀刺入被害人又胸口，再抽出部分刀刃刺往另一個方向，不但刺破氣管，路徑長達21公分，法官認定曾男的主觀犯意不僅止於傷害，已經能預見可能危及對方生命，卻還是進行攻擊行為，雖然曾男在偵訊中供稱案發時因有吸毒，因此神智不清不知道自己在做什麼，但法官認為他能馬上認出被害人並發動攻擊、出手刺殺，逞兇後又能迅速上車逃離現場，案發後還能清楚詳細描述經過，顯見行為時的責任能力並未因服用藥物或毒品受到影響。

法官認為曾男的行為造成被害人家屬承受喪失至親之痛，但是因他審理中能坦承犯行，且多次將被害人父母道歉，雖未達成調解和被害人父親諒解，但考量曾男的背景狀況，判處有期徒刑14年半。