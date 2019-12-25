警察攻堅毒窟 2男從5樓墜落、1男濕身全被捕

台南市警察局今天清晨出動17人，到新北市三重區查緝販毒中盤，在公寓5樓破門攻堅時，其中3名嫌犯從屋後攀爬到屋頂竄逃，其中2人失足墜樓，命大只受輕傷被捕；蔡姓主嫌一度躲進水塔，但水太冰冷只好另覓藏身處，渾身濕透落網。最後共搜出海洛因370公克、安非它命25公克。

台南市刑大偵五隊隊長陳正忠說，警方之前在雲林縣逮到小藥頭，循線追緝49歲蔡姓中盤長達半年，得知他藏身北部，今天凌晨由雲林地檢署指揮，持搜索票和拘票，出動刑大和霹靂小組17名警力，先至北市士林、新北三重共3個地點搜索未果，清晨6時許再到三重區仁政街1處公寓5樓。

員警敲門，屋內有人探頭卻馬上關起門，原來剛好正在交易毒品，警方破門進屋，只有分租房屋的1男1女在場，熱心民眾看到警察搜索，大喊：屋頂上有人！

後來三重警分局亦派員支援搜索，結果是買毒的44歲隋姓、43歲楊姓男子，攀爬到頂樓加蓋違章屋頂失足，墜落時被防火巷各樓層遮雨棚緩衝，命大僅扭傷腳踝，隋男異想天開蹲在牆角，隨手抓了1件破雨衣覆蓋身上，便自以為能隱形；楊男也已跑不動杵在巷內，雙雙被捕。

已被新北地院、士林地院發布毒品通緝的49歲蔡姓主嫌，原本躲進隔壁頂樓水塔，卻難忍水太冰冷，全身濕透溜到樓梯間藏身，被警方循著濕腳印揪出。