想給教訓竟一刀砍死朋友 肩膀到手肘被劃開一半

黃男朝何姓友人揮刀，下手之重害對方失血過多慘死，法院依傷害致死判他8年6月，可上訴。圖／報系資料照 分享 facebook 桃園黃姓男子因糾眾找擔任馬伕的何姓友人尋仇，在中壢一間KTV前持刀砍斷他左手動脈害何慘死，黃辯稱「只想給他教訓」；法院審酌，黃揮刀下手重，死者左手被切開28公分，肩膀至手肘幾乎遭砍開直徑的一半，審酌黃砍一刀即逃離，主觀應無致死犯意，今依傷害致死判他8年6月，可上訴。

檢方起訴指出，黃男（20歲）今年5月2日凌晨得知何在KTV唱歌用微信群組聯繫13名友人，及1名17歲陳姓少年到場，上午7點多見何現身，湯姓、李姓男子各持球棒追打，鄒姓同夥也拿電擊棒攻擊，黃則拿預藏的西瓜刀朝何左手猛砍，力道之猛甚至砍到見骨頭，左動脈也遭斷裂。

何重傷倒臥血泊失去意識，搶救仍不治，案發後黃跑到中南部企圖潛逃出境，躲了5天才在雲林麥寮被逮；訊時黃對作案動機交代不清，同夥說他和何有金錢糾紛，檢方今年9月6日依殺人罪起訴黃。

審理時，黃否認殺人犯行，但坦承傷害致死，表示自己和何沒有金錢糾紛，當時朝他的手臂畫下去，只是想要教訓對方，沒有想要致他於死的意思，所以才避開頭、頸部等重要部位。

法院審酌，何手部傷勢長達28公分，最深之處達12公分，並傷及腋動脈2.5公分，可見黃男揮刀下手之重，且何左手自肩膀至手肘處，幾乎遭砍開直徑的一半，足以嚴重減損、毀敗肢體機能，認定黃主觀上有重傷害故意。

法院查，檢方依殺人起訴黃，但黃、何爲朋友關係，並無仇隙，難認黃有深仇大恨而生殺人犯意，審酌黃當時從何左後方揮砍1刀，隨即逃離現場，當時何背對無警覺，若黃打算致人於死，本可近距離朝頭、頸部猛烈攻擊，認定黃無置人於死決意，變更起訴法條。

法院審酌，黃不思理性解決糾紛，持西瓜刀揮砍造成何死亡，迄今也沒有達成和解，考量黃20歲，犯後坦承，且在雞排店月收不到3萬元，依傷害致死罪判處黃8年6月徒刑。