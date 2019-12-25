鰻魚苗奇貨可居 金門海巡查獲市價300萬走私鰻苗
鰻魚苗價格持續飆漲，金門海巡隊日前在金門檳榔嶼南0.3浬海域發現有大陸漁船徘徊滯留，形跡可疑，巡防艇到場後發現1艘大陸「無船名」舢舨船，甲板上堆放4箱黑色塑膠袋包裝的不明貨物，經攔截登檢，竟發現4箱滿滿的鰻魚苗，市價約300萬，段姓船老大坦承以人民幣300元代價受僱開船前來我方海域「接頭」，全案函請高雄海關裁處，涉案的段姓船老大則由第九岸巡隊留置，將持續擴大追查幕後涉案人員。
金門海巡隊今天表示，在21日晚間9時許，海巡署金馬澎分署第十二巡防區於雷情系統發現金門檳榔嶼南0.3浬海域有大陸漁船徘徊滯留，形跡可疑，隨即指派線上巡防艇PP-3577前往查看，巡防艇到場後發現1艘大陸「無船名」舢舨船，甲板上堆放4箱黑色塑膠袋包裝的不明貨物，經攔截登檢，命船老大開封受檢，竟發現4箱滿滿的鰻魚苗。
福建廈門人、現年53歲的段姓船老大坦承，是以人民幣300元代價受僱開船前來金門海域，與1艘不明白色快艇接運鰻魚苗回大陸，案經金門海巡隊會同財政部關務署高雄關離島派出課、移民署金門專勤隊等相關單位清點，4箱鰻魚苗數量總計36360尾，約4箱、36袋，市價約300萬元，全案函請高雄海關裁處，查扣鰻苗點交農委會漁業署處理，涉案的段姓船老大則由第九岸巡隊留置，另由第九海巡隊持續擴大追查幕後涉案人員。
金門海巡隊將持續執行「護永專案」及「海洋保育執法專案」等任務，說明政府維護海洋資源與護漁之決心不打折扣，更向國人宣示海巡保育執法絕不鬆懈；如有發現大陸漁船越界情事，請撥打海巡署「118」免付費專線，海巡署將立即調派處理。
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