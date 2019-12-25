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警察從屋頂攻堅衝毒窟 2男墜樓被捕

2019-12-25 15:08聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

台南市警察局刑警大隊今天上午8時許，循線至新北市三重區仁政街查緝毒品工廠，員警從公寓屋頂攀爬進入民宅5樓，破門攻堅逮人，屋內其中2名嫌犯逃竄過程中從5樓墜落，幸好跌落2樓石棉瓦棚架上，送醫急救後僅腳部扭傷並無大礙。

警方在屋內一共起出海洛因370克、安非它命等毒品，並逮捕3名嫌犯，目前正擴大偵訊以釐清毒品來源。

警方從屋頂攀爬進入民宅攻堅緝毒。圖／翻攝臉書爆料公社
警方從屋頂攀爬進入民宅攻堅緝毒。圖／翻攝臉書爆料公社
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毒品警察

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