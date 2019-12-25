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錢莊大亨命案／死前最後一口氣求饒命 員工無情揮刀

2019-12-25 14:33聯合報 記者陳俊智／新北即時報導

曾在知名舞團「馬雷蒙」擔任舞者的錢莊大亨施政雄，今年6月因財產遭員工覬覦而遭遇死劫。檢警調查，這樁命案竟是案發前1個月就計畫好的，且事發當下，施政雄哀求饒命「有話好好商量」，凶嫌仍無動於衷。

檢警調查，施政雄原是舞者，後來接觸放款業務，轉而開設錢莊，除了新北市泰山區設有公司，桃園市桃園區也設有分公司，唐世豪等3人就是分公司的員工。

唐世豪等人覬覦公司財產，加上常因放款業務與施政雄起口角，今年5月早有計畫殺害施政雄謀財，也想好行凶後以焚燒方式毀屍滅跡，最後在6月16日返回泰山繳交放款獲利時動手。

事發當時，唐世豪因為繳回的放款數目又與施政雄發生爭執，隨即拿出預藏的水果刀朝施的肚子猛刺1刀，江昶叡見狀也立刻從施的背後將人抱住，阻止施掙扎反抗。陳天賜看到2人已經動手，也拿起開山刀往施的後頸砍下，見鮮血噴濺仍朝對方腹部再補一刀；施政雄雖掙扎哀求「有話好好商量」，但最後仍因無法掙脫而當場死亡。

唐世豪等人行凶後，先分工清理了現場，又將施的遺體塞進行李箱，返回桃園龜山買了汽油後，才又驅車前往宜蘭壯圍鄉江昶濬的老家焚屍滅證；施政雄失蹤後，檢警懷疑他已遇害，約談唐世豪等人後，最終突破江昶濬的心防，才讓全案曝光。

偵訊時，江、陳2人均稱是唐世豪提議，並指唐世豪在行凶後還有拿施政雄的手機回復訊息，營造施政雄仍然活著的假象，躲避查緝。唐世豪對犯行則是避重就輕，其雖一度坦承犯行，但事後又改口稱只是想給對方教訓，否認殺人犯意，因此被檢察官認定犯後態度不佳，求處重刑。

曾在知名舞團「馬雷蒙」擔任舞者的錢莊大亨施政雄，今年6月因財產遭員工覬覦而遭遇死...
曾在知名舞團「馬雷蒙」擔任舞者的錢莊大亨施政雄，今年6月因財產遭員工覬覦而遭遇死劫。檢警調查，這樁命案竟是案發前1個月就計畫好的，且事發當下，施政雄哀求饒命「有話好好商量」，兇嫌仍無動於衷。本報資料照片
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曾在知名舞團「馬雷蒙」擔任舞者的錢莊大亨施政雄，今年6月因財產遭員工覬覦而遭遇死...
曾在知名舞團「馬雷蒙」擔任舞者的錢莊大亨施政雄，今年6月因財產遭員工覬覦而遭遇死劫。檢警調查，這樁命案竟是案發前1個月就計畫好的，且事發當下，施政雄哀求饒命「有話好好商量」，兇嫌仍無動於衷。本報資料照片
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曾在知名舞團「馬雷蒙」擔任舞者的錢莊大亨施政雄，今年6月因財產遭員工覬覦而遭遇死劫。檢警調查，這樁命案竟是案發前1個月就計畫好的，且事發當下，施政雄哀求饒命「有話好好商量」，兇嫌仍無動於衷。本報資料照片
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曾在知名舞團「馬雷蒙」擔任舞者的錢莊大亨施政雄，今年6月因財產遭員工覬覦而遭遇死劫。檢警調查，這樁命案竟是案發前1個月就計畫好的，且事發當下，施政雄哀求饒命「有話好好商量」，兇嫌仍無動於衷。本報資料照片
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