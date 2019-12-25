新手爸攜兒和女友開房間 反覆搖晃兒子腦袋致重傷害

北市24歲周姓男子和20歲鄭姓女友，帶著5月大男嬰到四星級飯店開房間，涉嫌因男嬰哭鬧不休，打、咬男嬰屁股，又反覆搖晃頭部，因嬰兒搖晃症候群致顱內出血。士林地檢署日前偵結，依重傷害、傷害等2罪起訴周男，鄭女則非實際照顧者獲不起訴處分。

今年5月20日上午6時許，周在飯店房間的周發現「弟弟不舒服」，叫醒小女友後，把男嬰送往耕莘醫院急救，因需住院轉往北投榮總，榮總收治男嬰後，發現身上有多處傷勢，疑似遭虐待，22日通報市府疑似兒虐情形，士林地檢署隨即分案調查。

周男供稱，男嬰是和前女友的非婚生子女，今年3月初起照顧男嬰，5月初和鄭女入住飯店，打算住3周，是男嬰的主要照顧者，幫忙洗澡、換尿布、餵奶等，忙不過來時才會叫鄭女幫忙拿尿布，當日發現男嬰狀況不對，做完CPR後，叫鄭女打119報案。

周男辯稱，沒有打男嬰，屁股上的瘀青是他咬傷的;入住飯店期間沒有特殊情形，只是送醫前2、3天，曾從沙發床和床上各跌落一次，但跌倒後都無異狀，20日清晨發現異狀立即送醫。

鄭女辯稱，入住飯店期間，周曾帶著男嬰回北投住處拿東西2、3次，自己沒有照顧過男嬰，也沒看過他光著身體的樣子，當日周男叫他打電話叫救護車。

台大醫院傷勢鑑定報告指出，男嬰的臀部有3公分、2公分的瘀傷，推測是遭長條型物體鞭打至少2次以上，左肩有咬痕、臉頰、頭鼻也有瘀傷。

腦部斷層掃描發現，男嬰有急性嚴重硬腦膜下出血、雙側視網膜下出血，符合「虐性頭部創傷」，發生時間是5月20日前3天，但非從35公分、64公分的家具跌落造成;身體其他傷勢推測是2周至1個月內發生。

檢察官指出，兒虐性腦傷，最常發生在嬰兒長期間、強烈、無法安撫的哭泣，照顧者挫折或怒意，進而虐待嬰兒身體。

檢方認定，周男因男嬰哭鬧不休，持長條狀物鞭打小孩，又「反覆搖晃」男嬰腦部，因嬰兒搖晃症，致顱內出血等重大不治或難治傷害，但檢查結果未見陳舊性出血，難認凌虐情形。