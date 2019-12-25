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兩部突追假消息 李明哲諷：感謝國家機器的器重

2019-12-25 00:24聯合報 記者陳雅玲／雲林縣報導

國民黨總統候選人韓國瑜妻舅李明哲（左）昨強調，校園毒品要零容忍。記者陳雅玲／攝影
國民黨總統候選人韓國瑜妻舅李明哲（左）昨強調，校園毒品要零容忍。記者陳雅玲／攝影
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國民黨總統候選人韓國瑜妻舅、雲林縣議員李明哲日前在活動中說「聽說要通過一個法案，就是吃毒品無罪。」法務部長蔡清祥、內政部長徐國勇大動作舉行記者會表示要查假消息；李明哲在臉書回應：「國產署今天還在砂石場挖土鑽探，法務部、內政部緊跟著來查家長關切毒品修法的消息是否屬實。感謝國家機器的器重！陳明文的一卡皮箱三百萬元，怎麼沒消沒息？」

李明哲昨天受訪表示，家長聽到立法院逕付二讀的消息都很關切，沈智慧委員提出的版本是持有一公克（三、四級毒品）就要受罰，民進黨堅持五公克，也就是說零點一公克毒品可以有五十包分量才有刑責，而沈智慧的版本是零點一公克毒品只要十包就罰，但沈的版本被封殺。

李明哲說，現在毒品樣式很多，形形色色，咖啡包、果凍、巧克力、糖果已經防不勝防，應該要嚴格為孩子把關，而不是把他們暴露在危險中。五十包零點一公克的毒品才有刑責，會讓孩子覺得吸毒不是什麼大不了的事，久而久之對於毒品的認知鬆懈，也給販毒者有更大空間滲透到校園裡。

李明哲本月十五日為國民黨雲林縣山線立委候選人謝淑亞助選說，「盼望大家支持韓國瑜進總統府時，在立法的政策很多不公理，包括將來甚至現在，下禮拜三聽說要通過一個法案，就是吃毒品無罪的這個事情，這是非常非常嚴重，希望咱的立法院有充分力量跟充分立法委員席次，來抵抗這款不公平、這款傷天害理的法案。」過程被錄下後，上網流傳，引發後續風波。

據了解，立法院本月十七日通過毒品危害防制條例部分條文修正案，除重懲毒販，提高製造、販賣、運輸毒品之刑度及罰金，持有第三級、第四級毒品由廿公克才處以刑罰，改為持有五公克以上即處以刑罰。

毒品李明哲韓國瑜法務部徐國勇

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