親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

吃毒無罪論 南北追殺令？兩部大動作 急駁韓妻舅

2019-12-25 00:19聯合報 記者王聖藜林伯驊陳雅玲／連線報導

內政部長徐國勇昨斥「吃毒無罪論」是假訊息，強調有毒一定抓。圖／雲林縣警察局提供
內政部長徐國勇昨斥「吃毒無罪論」是假訊息，強調有毒一定抓。圖／雲林縣警察局提供
分享

國民黨總統候選人韓國瑜妻舅、雲林縣議員李明哲日前助選時說「聽說立法院要通過吃毒無罪法案…」法務部認為所言不實，昨天上午先由常務次長張斗輝出面澄清，部長蔡清祥接著率調查局長呂文忠舉行記者會，再發聲明指「已責由法務部調查局就不實言論依法查處」；在雲林拜廟的內政部長徐國勇也同步以臨時記者會強調是不實謠言。

法務部為了政策辯護，一日兩場記者會、兩份聲明稿已屬罕見，法務部長蔡清祥與內政部長徐國勇均將矛頭指向日前一項地方活動的短暫發言，駁斥所謂「假消息」？有無針對性及「大砲打小鳥」特殊待遇？引發討論。

據了解，李明哲助選時表示「在立法的政策很多不公理…下禮拜三聽說要通過一個法案，就是吃毒品無罪的這個事情，這是非常非常嚴重…」被剪成影片上傳至YouTube，標題是「李佳芬弟弟李明哲說將通過吸毒無罪法案」，片長卅八秒，張斗輝指觀看次數是一八二次。

昨天上午十一時十五分，張斗輝在法務部記者會念聲明稿，指部分民意代表聲稱「吃毒品無罪」與事實不符，無正當理由持有施用第三、四級毒品，依毒品危害防制條例規定可處一至五萬元罰鍰，另須接受四到八小時毒品危害講習，即使持有第三級、第四級毒品數量低於入刑（五公克）標準也須接受處罰，並無免罰情形，呼籲民眾就不實消息切勿任意轉傳，以免觸法。

下午一時，在雲林拜廟的內政部長徐國勇臨時舉行記者會，他說毒品危害防制條例愈趨嚴格，沒有毒品在校園是無罪的，這是不實謠言。他強調，馬英九政府時代是比較寬鬆的，當時持有廿公克以下毒品才處刑，「我們縮小為五公克」，所以對毒品防制愈來愈嚴格，也沒有讓毒品在校園除罪化這樣的事。

下午一時四十分，蔡清祥率呂文忠，在高雄地檢署檢察長辦公室表示，若再把不實消息惡意傳播，調查局會立刻以不實訊息做處理；蔡強調，持有三、四級毒品五公克以下有行政罰，外傳吸食毒品無罪或不處罰是不實謠言。

呂文忠也表示，調查局已成立假訊息防制中心，對於所有不實訊息傳播或製造，假訊息防制中心都會立即分案處理、追查假訊息來源，並依法辦理。

法務部隨即在下午三時發出第二份聲明稿，指毒品危害防制條例修正，不僅為貫徹新世代反毒策略綱領，更進一步堅實反毒法制基礎，對於有人傳述「吃毒品無罪」言論，與事實完全不符，「已責由法務部調查局就上開不實言論依法查處」。

毒品法務部徐國勇李明哲韓國瑜

延伸閱讀

毒品校園除罪化？徐國勇：假訊息！有毒一定抓

怒批「吸毒無罪」是謠言 蔡清祥突出面喊辦假消...

影／韓國瑜岳父砂石場挖無廢棄物 李明哲：國家...

砂石場不實指控李明哲要告 黃國昌嗆：韓國瑜不...

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

【即時短評】毒品修法惹議 見證國家機器動得厲害

2019-12-24 23:22

兩部突追假消息 李明哲諷：感謝國家機器的器重

2019-12-25 00:24

隨機刺傷華僑致腸子外露 還交待母親清洗凶刀判7年6月

2019-12-24 14:51

怒批「吸毒無罪」是謠言 蔡清祥突出面喊辦假消息

2019-12-24 14:38

網傳韓妻舅說吃毒品無罪法案要通過 徐國勇：不實謠言

2019-12-24 14:18

網購大麻種子在家種盆栽捲毒菸 男子面臨7年以上重罪

2019-12-24 14:10

毒死人！三重2男1女開毒趴 疑過量1死2昏迷

2019-12-24 14:06

酒醉爆口角持刀怒刺好友胸 菜巿場攤販殺人未遂被訴

2019-12-24 13:14

韓國瑜舅子說「吃毒無罪」 法務部：勿傳不實消息

2019-12-24 12:17

檢警查獲15台人涉跨國賭博機房 年獲利30多億元

2019-12-24 00:54

賭博機房藏高雄商辦 一年賭資逾30億

2019-12-24 00:22

私吞安家費？ 運毒牽線人遭潑酸斷手腳筋

2019-12-24 00:12

同業口角 娃娃機台主遭爆打丟命

2019-12-24 00:07

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46
看更多

熱門文章

新北市立委候選人徐金菊丈夫 平安夜傳輕生

2019-12-24 21:04

台南陳姓工人遭油壓機夾頭 身首異處當場死亡

2019-12-24 18:36

日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 眼尖網友猜：高雄的她？

2019-12-24 09:59

有教化可能性！竹東少女性侵再焚屍 主嫌躲過死刑

2019-12-24 10:13

影／超級大山老鼠！盜伐50噸林木客製化還接單宅配

2019-12-24 11:40

影／主張「小燈泡」凶手判死 王婉諭：讓其他小孩平安長大

2019-12-24 13:23

怨抽成太高無法負荷 早餐店一張公告惹毛外送員

2019-12-24 10:21

北市鋰電池倉庫暗夜大火還傳爆炸 更有消防員灼傷送醫

2019-12-24 05:06

台中木工廠火警悶燒 國道行車驚見黑煙竄天際

2019-12-24 12:13

平安夜輕生 立委候選人徐金菊丈夫送醫不治

2019-12-24 22:01

用路人勿超速！台南溪北新啟用這支「雙向」照相桿

2019-12-24 14:54

影／台中工廠深夜火警 義消嘆：平安夜不平靜

2019-12-24 23:15

毒死人！三重2男1女開毒趴 疑過量1死2昏迷

2019-12-24 14:06

重回看守所！借2億交保卻沒還錢 許金龍當庭被裁定羈押

2019-12-24 15:10

丈夫平安夜輕生 新北市立委候選人徐金菊：考慮暫停選舉活動

2019-12-24 21:31

影／借2億交保沒還一毛恐再羈押 許金龍：我真的這麼壞？

2019-12-24 13:32

影／太狠了吧！騎士瑞芳撞倒老太太疑似把人丟下橋逃逸

2019-12-24 22:45

她抽到老闆「舊鞋盒」交換禮物 打開一看竟是10萬現鈔

2019-12-24 19:29

路上有洞害「三鐵」工程師摔癱 基隆市府要賠967萬確定

2019-12-24 14:08

他吃麵遇單親母子心酸對話 下秒暖心幫結帳買兩碗

2019-12-24 18:25

他打賭贏得手搖飲料 店員驚：沒做過這麼貴的客製化飲料

2019-12-24 22:02

影／北海岸罕見送肉粽 抬樹枝引領前行敲鑼請生人迴避

2019-12-24 19:56

影／北市鋰電池倉庫大火 2次閃燃9名消防員送醫

2019-12-24 10:05

消費「嬰兒」黑韓國瑜？韓辦告三立副總違反選罷法

2019-12-24 11:35

9考生未過律師考試400分門檻提告 黃國昌：考選部顢頇

2019-12-24 10:45

「啊」一聲！ 岡山警突昏厥倒地一度沒心跳 CPR搶回一命

2019-12-24 19:53

韓國瑜舅子說「吃毒無罪」 法務部：勿傳不實消息

2019-12-24 12:17

宜蘭三星分局勤指中心主任涉酒駕 記大過調職

2019-12-24 12:24

台南工人遭油壓機「斬首」 業者遭勞檢勒令停工

2019-12-24 20:14

北海岸石門海邊今天傍晚送肉粽 生人迴避

2019-12-24 17:20

中市太平坪林森林公園 一名70歲男子溺水

2019-12-24 13:08

影／許金龍還不出2億保證金 求情解釋仍遭當庭上銬羈押

2019-12-24 16:31

剛換新水表用水竟飆到2671度 法官判用戶免繳2萬多水費

2019-12-24 09:20

福大材料循環假交易美化財報 董事長違反證交法遭起訴

2019-12-24 11:05

闖女兵寢室窺探10分鐘 上兵好奇的代價是拘役45天

2019-12-24 13:24

黑人朋友夜半迷失三重受助 大讚台灣女警可愛聰明

2019-12-24 14:50

只因1張幽靈選票 烏來區代朱鴻益當選無效確定

2019-12-24 14:13

比一般火警更恐怖 大量鋰電池著火「更毒更烈易閃燃」

2019-12-24 10:58

離家只剩5分鐘 婦人騎機車等紅燈遭轎車失控撞上命危

2019-12-24 16:51

影／台東建築工人墜樓 縣府：違反職安可罰2至100萬元

2019-12-24 10:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top