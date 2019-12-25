吃毒無罪論 南北追殺令？兩部大動作 急駁韓妻舅

內政部長徐國勇昨斥「吃毒無罪論」是假訊息，強調有毒一定抓。圖／雲林縣警察局提供 分享 facebook

國民黨總統候選人韓國瑜妻舅、雲林縣議員李明哲日前助選時說「聽說立法院要通過吃毒無罪法案…」法務部認為所言不實，昨天上午先由常務次長張斗輝出面澄清，部長蔡清祥接著率調查局長呂文忠舉行記者會，再發聲明指「已責由法務部調查局就不實言論依法查處」；在雲林拜廟的內政部長徐國勇也同步以臨時記者會強調是不實謠言。

法務部為了政策辯護，一日兩場記者會、兩份聲明稿已屬罕見，法務部長蔡清祥與內政部長徐國勇均將矛頭指向日前一項地方活動的短暫發言，駁斥所謂「假消息」？有無針對性及「大砲打小鳥」特殊待遇？引發討論。

據了解，李明哲助選時表示「在立法的政策很多不公理…下禮拜三聽說要通過一個法案，就是吃毒品無罪的這個事情，這是非常非常嚴重…」被剪成影片上傳至YouTube，標題是「李佳芬弟弟李明哲說將通過吸毒無罪法案」，片長卅八秒，張斗輝指觀看次數是一八二次。

昨天上午十一時十五分，張斗輝在法務部記者會念聲明稿，指部分民意代表聲稱「吃毒品無罪」與事實不符，無正當理由持有施用第三、四級毒品，依毒品危害防制條例規定可處一至五萬元罰鍰，另須接受四到八小時毒品危害講習，即使持有第三級、第四級毒品數量低於入刑（五公克）標準也須接受處罰，並無免罰情形，呼籲民眾就不實消息切勿任意轉傳，以免觸法。

下午一時，在雲林拜廟的內政部長徐國勇臨時舉行記者會，他說毒品危害防制條例愈趨嚴格，沒有毒品在校園是無罪的，這是不實謠言。他強調，馬英九政府時代是比較寬鬆的，當時持有廿公克以下毒品才處刑，「我們縮小為五公克」，所以對毒品防制愈來愈嚴格，也沒有讓毒品在校園除罪化這樣的事。

下午一時四十分，蔡清祥率呂文忠，在高雄地檢署檢察長辦公室表示，若再把不實消息惡意傳播，調查局會立刻以不實訊息做處理；蔡強調，持有三、四級毒品五公克以下有行政罰，外傳吸食毒品無罪或不處罰是不實謠言。

呂文忠也表示，調查局已成立假訊息防制中心，對於所有不實訊息傳播或製造，假訊息防制中心都會立即分案處理、追查假訊息來源，並依法辦理。

法務部隨即在下午三時發出第二份聲明稿，指毒品危害防制條例修正，不僅為貫徹新世代反毒策略綱領，更進一步堅實反毒法制基礎，對於有人傳述「吃毒品無罪」言論，與事實完全不符，「已責由法務部調查局就上開不實言論依法查處」。