三重傳男子開毒趴身亡 警追查毒品來源

三重一名18歲林姓男子和友人共3人開毒趴，疑似食用咖啡包的毒品過量失去意識，經求救送醫仍造成林男不治，警方已報驗查死因及擴大追查毒品來源。

林姓男子昨天上午和詹姓男子、陳姓女子等人在三重中正南路住家開毒趴，飲用咖啡包裝的不明毒品後昏迷，疑似吸食過量而失去意識，直到下午才有陳女醒來並驚覺詹男意識不清，林男則躺在其祖母房間的床上，已無呼吸心跳。

陳女於是向林男的家人求援，但經送醫急救後，林男仍宣告不治，詹男仍續在醫院治療中。警方表示，獲報到場蒐證並報請檢方相驗林男死因，進而追查毒品來源，擴大偵辦。