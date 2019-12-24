竹東少女命案更三審 5嫌判無期徒刑

新竹縣國二少女遭性侵焚屍，主嫌林春雄更二審被判死刑。案經發回，高院更三審認為林春雄等人犯行基於殺人的不確定故意，未達情節最重大之罪，今天判處林等5人無期徒刑。

林春雄一審、二審獲判無期徒刑，更一審、更二審都被判死刑，今天獲判無期徒刑。林春雄到庭聽判後還押看守所，對守候的媒體合掌致意。

全案緣於民國104年5月間，林春雄不滿心智有缺陷的14歲被害少女曾辱罵女友黃曉雲，夥同陳哲儒、何文軒、古志強等人毆打少女，再將少女載往新竹縣竹東鎮竹林大橋下方施暴。

陳哲儒另提議性侵少女，與林春雄、何文軒、古志強接連性侵得逞；林春雄等5人再對少女拳打腳踢，並棄少女不顧轉往他處飲酒作樂。陳哲儒、古志強稍晚重返現場發現少女死亡，通知其他3人到場，購買汽油焚屍。

一審新竹地方法院判處林春雄等5人無期徒刑，台灣高等法院二審時，林春雄、陳哲儒維持無期徒刑，其他3名被告處20年至28年不等刑期。

高院更一審認為，林春雄等人惡性重大、不可輕饒，首謀林春雄無法令人感受到絲毫悔悟之心，改判死刑，陳哲儒、古志強、何文軒處無期徒刑，黃曉雲處20年徒刑。

高院更二審認為，林春雄等5人虐殺少女手段已達極致，是比一刀斃命更殘忍的凌遲致死，另考量林春雄毫無悔悟之心，判處主嫌林春雄死刑，其他4名被告處無期徒刑。

案經最高法院今年8月第三次發回更審，高院更三審認為，林春雄等人是在圍毆少女時，將原本的傷害犯意提升為殺人犯意，並非一審認定的是在少女昏倒後才萌生殺意，因此撤銷改判。

高院更三審新聞資料指出，林春雄等人犯行是基於殺人的不確定故意，非基於確定故意，惡性評價仍屬有別，不符公民與政治權利國際公約所指的「情節最重大之罪」，依公約規定不得判處死刑，而兩公約具國內法效力，因此依法不得判處死刑。

新聞資料指出，林春雄等5人經送台大醫院鑑定結果，均認具有教化合理期待可能性或不能排除有此可能性。

更三審審酌林春雄等人觸犯強制性交而殺被害人罪，對少女造成的痛苦強度、恐懼程度及時間上持續性，實非常人所能忍受，罪行重大至極，應量處法定刑中的次嚴厲刑即無期徒刑，並褫奪公權終身，仍可上訴。