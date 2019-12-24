親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

韓國瑜為女嬰父母遭媒體打擾致歉 籲有心人別再殘害

綠硬推反滲透法 于美人怒：民進黨認定媽祖是共諜？

竹東少女命案更三審 5嫌判無期徒刑

2019-12-24 15:58中央社 台北24日電

新竹縣國二少女遭性侵焚屍，主嫌林春雄更二審被判死刑。案經發回，高院更三審認為林春雄等人犯行基於殺人的不確定故意，未達情節最重大之罪，今天判處林等5人無期徒刑。

林春雄一審、二審獲判無期徒刑，更一審、更二審都被判死刑，今天獲判無期徒刑。林春雄到庭聽判後還押看守所，對守候的媒體合掌致意。

全案緣於民國104年5月間，林春雄不滿心智有缺陷的14歲被害少女曾辱罵女友黃曉雲，夥同陳哲儒、何文軒、古志強等人毆打少女，再將少女載往新竹縣竹東鎮竹林大橋下方施暴。

陳哲儒另提議性侵少女，與林春雄、何文軒、古志強接連性侵得逞；林春雄等5人再對少女拳打腳踢，並棄少女不顧轉往他處飲酒作樂。陳哲儒、古志強稍晚重返現場發現少女死亡，通知其他3人到場，購買汽油焚屍。

一審新竹地方法院判處林春雄等5人無期徒刑，台灣高等法院二審時，林春雄、陳哲儒維持無期徒刑，其他3名被告處20年至28年不等刑期。

高院更一審認為，林春雄等人惡性重大、不可輕饒，首謀林春雄無法令人感受到絲毫悔悟之心，改判死刑，陳哲儒、古志強、何文軒處無期徒刑，黃曉雲處20年徒刑。

高院更二審認為，林春雄等5人虐殺少女手段已達極致，是比一刀斃命更殘忍的凌遲致死，另考量林春雄毫無悔悟之心，判處主嫌林春雄死刑，其他4名被告處無期徒刑。

案經最高法院今年8月第三次發回更審，高院更三審認為，林春雄等人是在圍毆少女時，將原本的傷害犯意提升為殺人犯意，並非一審認定的是在少女昏倒後才萌生殺意，因此撤銷改判。

高院更三審新聞資料指出，林春雄等人犯行是基於殺人的不確定故意，非基於確定故意，惡性評價仍屬有別，不符公民與政治權利國際公約所指的「情節最重大之罪」，依公約規定不得判處死刑，而兩公約具國內法效力，因此依法不得判處死刑。

新聞資料指出，林春雄等5人經送台大醫院鑑定結果，均認具有教化合理期待可能性或不能排除有此可能性。

更三審審酌林春雄等人觸犯強制性交而殺被害人罪，對少女造成的痛苦強度、恐懼程度及時間上持續性，實非常人所能忍受，罪行重大至極，應量處法定刑中的次嚴厲刑即無期徒刑，並褫奪公權終身，仍可上訴。

死刑新竹殺人

延伸閱讀

目睹家暴有陰影 少女遭猥褻靠日記許願「不要再...

少女放學被載去看夜景 前男友想嘿咻不成變性侵

「她是墨西哥人」 婦開車故意撞傷少女 被控仇...

男蟲一人分飾兩角 玩「色姊妹」梗騙少女裸照

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

隨機刺傷華僑致腸子外露 還交待母親清洗凶刀判7年6月

2019-12-24 14:51

怒批「吸毒無罪」是謠言 蔡清祥突出面喊辦假消息

2019-12-24 14:38

網購大麻種子在家種盆栽捲毒菸 男子面臨7年以上重罪

2019-12-24 14:10

網傳韓妻舅說吃毒品無罪法案要通過 徐國勇：不實謠言

2019-12-24 14:18

酒醉爆口角持刀怒刺好友胸 菜巿場攤販殺人未遂被訴

2019-12-24 13:14

韓國瑜舅子說「吃毒無罪」 法務部：勿傳不實消息

2019-12-24 12:17

檢警查獲15台人涉跨國賭博機房 年獲利30多億元

2019-12-24 00:54

賭博機房藏高雄商辦 一年賭資逾30億

2019-12-24 00:22

私吞安家費？ 運毒牽線人遭潑酸斷手腳筋

2019-12-24 00:12

同業口角 娃娃機台主遭爆打丟命

2019-12-24 00:07

選前斬境外資金 高雄破3案地下匯兌近30億

2019-12-23 18:13

娃娃機台主遭擄被打死 3嫌羈押禁見

2019-12-23 17:23

十八王公海岸出現女屍 警方初步排除他殺

2019-12-23 17:03

運毒懷疑私吞安家費 黑幫動私刑斷手筋潑酸

2019-12-23 16:56

陳幸妤挨告植牙處理不周 病患門牙牙套掉落怒提告

2019-12-23 16:10

又見共諜！大陸「總政」在台發展組織新方針曝光

2019-12-23 15:43

統促黨何建華涉賄選 覓保無著改限制住居

2019-12-23 14:30

鶯歌夾娃娃機台主被8人活活打死 警：帶頭是的同業

2019-12-23 12:30

影／查察選舉賭盤另一章 桃警攻堅破門抓職業賭場

2019-12-23 11:59

彰化六信搶案還原 嫌犯喝令行員抽屜一開「真的沒錢」

2019-12-23 11:18

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46
看更多

熱門文章

日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 眼尖網友猜：高雄的她？

2019-12-24 09:59

有教化可能性！竹東少女性侵再焚屍 主嫌躲過死刑

2019-12-24 10:13

主張「小燈泡」凶手判死 王婉諭：讓其他小孩平安長大

2019-12-24 13:23

影／超級大山老鼠！盜伐50噸林木客製化還接單宅配

2019-12-24 11:40

怨抽成太高無法負荷 早餐店一張公告惹毛外送員

2019-12-24 10:21

影／台東市下午發生工安事件 1建築工人墜樓重傷

2019-12-23 16:41

北市鋰電池倉庫暗夜大火還傳爆炸 更有消防員灼傷送醫

2019-12-24 05:06

小貨車撞進歷史建築大山車站 巡查團隊急啟動了解損失

2019-12-23 17:29

中山高小貨車追撞國道施工車輛起火 駕駛卡車上燒死

2019-12-23 22:20

中山高車禍南二高晚間又施工 用路人轉來轉去怨聲四起

2019-12-23 22:46

台中木工廠火警悶燒 國道行車驚見黑煙竄天際

2019-12-24 12:13

星巴克店員貼心藏驚喜 哥哥「加工幾筆」毀一切

2019-12-23 17:27

小貨車撞進歷史建築大山車站 稱「頭暈」抽血確認酒駕

2019-12-23 19:32

他交換禮物送「電扇」被嫌 一拆包裝網笑：騙很大

2019-12-23 21:37

F奶「工地女神」曖昧前所長？ 周刊王遭求償50萬元

2019-12-23 16:44

彰化娃娃車遭追撞 8孩童送醫檢查救治

2019-12-23 17:54

女會員拉筋手臂受傷提告 健身教練疏失被起訴

2019-12-23 16:18

年邁阿公獨養2孫女 餐餐吞青菜

2019-12-24 00:15

消費「嬰兒」黑韓國瑜？韓辦告三立副總違反選罷法

2019-12-24 11:35

影／北市鋰電池倉庫大火 2次閃燃9名消防員送醫

2019-12-24 10:05

不滿1歲兒被打 外籍男回敬一巴掌再說抱歉

2019-12-23 16:34

韓國瑜舅子說「吃毒無罪」 法務部：勿傳不實消息

2019-12-24 12:17

宜蘭三星分局勤指中心主任涉酒駕 記大過調職

2019-12-24 12:24

情同家人！絕世好外傭花數萬元買「名牌包+手表」贈僱主

2019-12-23 18:30

不滿媳婦與兒離婚 祖母竟逼孫女罵母親髒話

2019-12-24 01:51

9考生未過律師考試400分門檻提告 黃國昌：考選部顢頇

2019-12-24 10:45

影／借2億交保沒還一毛恐再羈押 許金龍：我真的這麼壞？

2019-12-24 13:32

選前斬境外資金 高雄破3案地下匯兌近30億

2019-12-23 18:13

剛換新水表用水竟飆到2671度 法官判用戶免繳2萬多水費

2019-12-24 09:20

用路人勿超速！台南溪北新啟用這支「雙向」照相桿

2019-12-24 14:54

影／追撞工程車年輕駕駛成焦屍 警方疑未留意前方肇事

2019-12-23 23:42

十八王公海岸出現女屍 警方初步排除他殺

2019-12-23 17:03

毒死人！三重2男1女開毒趴 疑過量1死2昏迷

2019-12-24 14:06

只因1張幽靈選票 烏來區代朱鴻益當選無效確定

2019-12-24 14:13

福大材料循環假交易美化財報 董事長違反證交法遭起訴

2019-12-24 11:05

重回看守所！借2億交保卻沒還錢 許金龍當庭被裁定羈押

2019-12-24 15:10

比一般火警更恐怖 大量鋰電池著火「更毒更烈易閃燃」

2019-12-24 10:58

運毒懷疑私吞安家費 黑幫動私刑斷手筋潑酸

2019-12-23 16:56

私吞安家費？ 運毒牽線人遭潑酸斷手腳筋

2019-12-24 00:12

路上有洞害「三鐵」工程師摔癱 基隆市府要賠967萬確定

2019-12-24 14:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top