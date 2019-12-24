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隨機刺傷華僑致腸子外露 還交待母親清洗凶刀判7年6月

2019-12-24 14:51聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

台南林姓女子今年2月間涉持刀刺傷素不相識歸國僑胞腹部，造成婦人腸子外露，行凶後逃逸，經送醫急救才脫險。「很後悔做了這件事」林女說，精神恍惚、一時情緒失控傷害了對方，而她行凶後匆忙，還把沾血水果刀、鞋子及衣物交給母親清洗，警方及時查獲。台南地院今天下午宣判，認林犯殺人未遂判7年6月徒刑，可上訴。

傷者案發後，經長期治療，現已返回美國休養，今天由妹妹及友人出庭聽判。親友表示，無緣無故遭刺傷，力道之大，連腸子都外露，明顯可知是蓄意的。親友表示，將家人討論之後再決定上訴與否。

法官詢及「為何傷人？」林女表示，走在路上，想到以前不如意，情緒上來，當下想要傷害對方，從後側部刺第1刀，沒有很深，情緒失控才又會刺了第2刀，才發現有流血。何以選上傷者？她表示，對方剛好在那邊，單獨一個人。

案發時，經檢驗林女並無毒品反應，而合議庭委託嘉南療養院對林女進行精神鑑定，分就選擇性、忍耐延遲、避免逮捕，及可預見性及可避免性等方面鑑定，均未受精神狀況所影響。

辯護人認為，林女曾因使用毒品被判刑勒戒，且長期接受醫院治療，依其病史曾因使用非法物質傷害，歷年來的病歷診斷有其他情感失調症，有精神上病史，僅依一日精神鑑定即排除思覺失調症有疑慮；經驗尿呈陰性，但智力測驗及身心障礙鑑定均有精神症狀，請求法官參酌林女病史減輕其刑。

檢方認為，林女傷人部位在身體左側腹部，接近胸腔很近，腹胸都是重要臟器，持水果刀刺傷被害人穿過肝、胃，可見力道既大又深，接著又攻擊被害人，經被害人雙手阻擋，期間更喪失意識，經搶救後才倖免於難，稍有差池，即可喪失生命，林女已有殺人動作，達殺人未遂。

檢方指出，林女辯稱行凶時意識恍惚，但她知悉刺擊動作，從現場返回家中，還交待母親清洗衣物，且依專業鑑定報告認林女並未受精神狀況所影響，請法官依法判刑。

台南林姓女子今年2月間涉持刀刺傷素不相識歸國僑胞腹部，造成婦人腸子外露，行凶後逃...
台南林姓女子今年2月間涉持刀刺傷素不相識歸國僑胞腹部，造成婦人腸子外露，行凶後逃逸，經送醫急救才脫險。圖／本報資料照
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林女說，精神恍惚、一時情緒失控傷害了對方，而她行凶後匆忙，還把沾血水果刀、鞋子及...
林女說，精神恍惚、一時情緒失控傷害了對方，而她行凶後匆忙，還把沾血水果刀、鞋子及衣物交給母親清洗。圖／本報資料照
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