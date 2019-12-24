怒批「吸毒無罪」是謠言 蔡清祥突出面喊辦假消息
針對外界質疑政府三讀通過《毒品危害防制條例》部分條文修正案，法務部今天大動作發聲明駁斥「吃毒品無罪」說法，法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠下午臨時借高雄地檢署檢察長辦公室，出面強調「若再把不實消息惡意地傳播，調查局會立刻以不實訊息做處理」。
蔡清祥說，「毒品危害防制條例修正以後我們處罰是更嚴格的，本來是持有20公克3、4級毒品才予刑法，現在降低為只要持有5公克就要刑罰，其他5公克以下，本來就有處罰，只是行政罰。」
蔡清祥強調，外面謠傳吸毒品無罪，或持有3、4級毒品不處罰，這是不實的謠言，他要嚴正地聲明，「聲明之後若再把這不實消息惡意地傳播，調查局會立刻以不實訊息做處理。」
呂文忠則說，調查局有成立假訊息防治中心，對於所有不實的訊息傳播或製造，假訊息防治中心都會立即分案、追查假訊息來源，並依法辦理。
據了解，國民黨立委沈智慧先前針對《毒品危害防制條例》部分條文修正案，提案應下修為1公克以上就有刑責，另韓國瑜的舅子雲林縣議員李明哲日前出席選舉造勢稱「立法院下周三要通過一個吃毒品無罪的法案」等語，使法務部發聲明稿澄清，蔡清祥、呂文忠今天南下參加行政執行署高雄分署新辦公廳舍落成啟用典禮後，臨時決定在雄檢開記者會，過程不到5分鐘便快閃。
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