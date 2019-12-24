親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

無人知曉的大屠殺？伊朗鎮壓反政府示威 40天1500死

見凶刀掉淚…主張凶手判死 小燈泡媽：讓其他小孩平安長大

怒批「吸毒無罪」是謠言 蔡清祥突出面喊辦假消息

2019-12-24 14:38聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

針對外界質疑政府三讀通過《毒品危害防制條例》部分條文修正案，法務部今天大動作發聲明駁斥「吃毒品無罪」說法，法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠下午臨時借高雄地檢署檢察長辦公室，出面強調「若再把不實消息惡意地傳播，調查局會立刻以不實訊息做處理」。

蔡清祥說，「毒品危害防制條例修正以後我們處罰是更嚴格的，本來是持有20公克3、4級毒品才予刑法，現在降低為只要持有5公克就要刑罰，其他5公克以下，本來就有處罰，只是行政罰。」

蔡清祥強調，外面謠傳吸毒品無罪，或持有3、4級毒品不處罰，這是不實的謠言，他要嚴正地聲明，「聲明之後若再把這不實消息惡意地傳播，調查局會立刻以不實訊息做處理。」

呂文忠則說，調查局有成立假訊息防治中心，對於所有不實的訊息傳播或製造，假訊息防治中心都會立即分案、追查假訊息來源，並依法辦理。

據了解，國民黨立委沈智慧先前針對《毒品危害防制條例》部分條文修正案，提案應下修為1公克以上就有刑責，另韓國瑜的舅子雲林縣議員李明哲日前出席選舉造勢稱「立法院下周三要通過一個吃毒品無罪的法案」等語，使法務部發聲明稿澄清，蔡清祥、呂文忠今天南下參加行政執行署高雄分署新辦公廳舍落成啟用典禮後，臨時決定在雄檢開記者會，過程不到5分鐘便快閃。

法務部長蔡清祥駁斥「吃毒品無罪」是不實消息。記者林伯驊／攝影
法務部長蔡清祥駁斥「吃毒品無罪」是不實消息。記者林伯驊／攝影
分享
法務部長蔡清祥（右起）、調查局長呂文忠今天下午臨時在高雄地檢署開記者會。記者林伯...
法務部長蔡清祥（右起）、調查局長呂文忠今天下午臨時在高雄地檢署開記者會。記者林伯驊／攝影
分享

毒品蔡清祥法務部

延伸閱讀

聯合報黑白集／誰寵出了「陳蔡之亂」

法務部長要求謹言慎行 蔡碧仲刪臉書助選文

蔡清祥「火速消毒」 蔡碧仲「挺蕭美琴」PO文...

辦向心夫婦涉共諜案 蔡清祥：北檢管轄權沒問題

【2020總統立委大選】深度選情分析、即時開票數據下載搶先看→

相關新聞

毒死人！三重2男1女開毒趴 疑過量1死2昏迷

2019-12-24 14:06

酒醉爆口角持刀怒刺好友胸 菜巿場攤販殺人未遂被訴

2019-12-24 13:14

網購大麻種子在家種盆栽捲毒菸 男子面臨7年以上重罪

2019-12-24 14:10

網傳韓妻舅說吃毒品無罪法案要通過 徐國勇：不實謠言

2019-12-24 14:18

韓國瑜舅子說「吃毒無罪」 法務部：勿傳不實消息

2019-12-24 12:17

檢警查獲15台人涉跨國賭博機房 年獲利30多億元

2019-12-24 00:54

賭博機房藏高雄商辦 一年賭資逾30億

2019-12-24 00:22

私吞安家費？ 運毒牽線人遭潑酸斷手腳筋

2019-12-24 00:12

同業口角 娃娃機台主遭爆打丟命

2019-12-24 00:07

選前斬境外資金 高雄破3案地下匯兌近30億

2019-12-23 18:13

娃娃機台主遭擄被打死 3嫌羈押禁見

2019-12-23 17:23

十八王公海岸出現女屍 警方初步排除他殺

2019-12-23 17:03

運毒懷疑私吞安家費 黑幫動私刑斷手筋潑酸

2019-12-23 16:56

陳幸妤挨告植牙處理不周 病患門牙牙套掉落怒提告

2019-12-23 16:10

又見共諜！大陸「總政」在台發展組織新方針曝光

2019-12-23 15:43

統促黨何建華涉賄選 覓保無著改限制住居

2019-12-23 14:30

鶯歌夾娃娃機台主被8人活活打死 警：帶頭是的同業

2019-12-23 12:30

影／查察選舉賭盤另一章 桃警攻堅破門抓職業賭場

2019-12-23 11:59

彰化六信搶案還原 嫌犯喝令行員抽屜一開「真的沒錢」

2019-12-23 11:18

欣欣大眾小開加入詐團 招募車手赴越南遭起訴詐欺

2019-12-23 10:17

統促黨不分區立委候選人涉賄選 覓保無著改限制住居

2019-12-23 09:14

慣竊為買毒缺錢 竟對路旁車輛下手

2019-12-04 13:46
看更多

熱門文章

日本金閣寺池塘撈出台灣人護照 眼尖網友猜：高雄的她？

2019-12-24 09:59

有教化可能性！竹東少女性侵再焚屍 主嫌躲過死刑

2019-12-24 10:13

影／台東市下午發生工安事件 1建築工人墜樓重傷

2019-12-23 16:41

影／超級大山老鼠！盜伐50噸林木客製化還接單宅配

2019-12-24 11:40

怨抽成太高無法負荷 早餐店一張公告惹毛外送員

2019-12-24 10:21

北市鋰電池倉庫暗夜大火還傳爆炸 更有消防員灼傷送醫

2019-12-24 05:06

又見共諜！大陸「總政」在台發展組織新方針曝光

2019-12-23 15:43

主張「小燈泡」凶手判死 王婉諭：讓其他小孩平安長大

2019-12-24 13:23

小貨車撞進歷史建築大山車站 巡查團隊急啟動了解損失

2019-12-23 17:29

中山高小貨車追撞國道施工車輛起火 駕駛卡車上燒死

2019-12-23 22:20

中山高車禍南二高晚間又施工 用路人轉來轉去怨聲四起

2019-12-23 22:46

伴娘包1600嫌太少 新娘「嗆8字」她怒吼：當我欠你嗎？

2019-12-23 15:36

星巴克店員貼心藏驚喜 哥哥「加工幾筆」毀一切

2019-12-23 17:27

臨停73天車費22K車主秒崩潰 網友目睹嘆要繳到何時？

2019-12-23 15:07

小貨車撞進歷史建築大山車站 稱「頭暈」抽血確認酒駕

2019-12-23 19:32

他交換禮物送「電扇」被嫌 一拆包裝網笑：騙很大

2019-12-23 21:37

F奶「工地女神」曖昧前所長？ 周刊王遭求償50萬元

2019-12-23 16:44

台中木工廠火警悶燒 國道行車驚見黑煙竄天際

2019-12-24 12:13

彰化娃娃車遭追撞 8孩童送醫檢查救治

2019-12-23 17:54

女會員拉筋手臂受傷提告 健身教練疏失被起訴

2019-12-23 16:18

陳幸妤挨告植牙處理不周 病患門牙牙套掉落怒提告

2019-12-23 16:10

影／北市鋰電池倉庫大火 2次閃燃9名消防員送醫

2019-12-24 10:05

不滿1歲兒被打 外籍男回敬一巴掌再說抱歉

2019-12-23 16:34

消費「嬰兒」黑韓國瑜？韓辦告三立副總違反選罷法

2019-12-24 11:35

年邁阿公獨養2孫女 餐餐吞青菜

2019-12-24 00:15

不滿媳婦與兒離婚 祖母竟逼孫女罵母親髒話

2019-12-24 01:51

情同家人！絕世好外傭花數萬元買「名牌包+手表」贈僱主

2019-12-23 18:30

韓國瑜舅子說「吃毒無罪」 法務部：勿傳不實消息

2019-12-24 12:17

9考生未過律師考試400分門檻提告 黃國昌：考選部顢頇

2019-12-24 10:45

選前斬境外資金 高雄破3案地下匯兌近30億

2019-12-23 18:13

宜蘭三星分局勤指中心主任涉酒駕 記大過調職

2019-12-24 12:24

剛換新水表用水竟飆到2671度 法官判用戶免繳2萬多水費

2019-12-24 09:20

十八王公海岸出現女屍 警方初步排除他殺

2019-12-23 17:03

影／追撞工程車年輕駕駛成焦屍 警方疑未留意前方肇事

2019-12-23 23:42

借2億交保沒還一毛恐再羈押 許金龍：我真的這麼壞？

2019-12-24 13:32

福大材料循環假交易美化財報 董事長違反證交法遭起訴

2019-12-24 11:05

高雄大順二路 雨豆樹壓倒曳引車司機

2019-12-23 15:16

運毒懷疑私吞安家費 黑幫動私刑斷手筋潑酸

2019-12-23 16:56

北市鋰電池倉庫大火9消防員送醫 專家：更毒更烈易閃燃

2019-12-24 10:58

私吞安家費？ 運毒牽線人遭潑酸斷手腳筋

2019-12-24 00:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top