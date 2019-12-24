怒批「吸毒無罪」是謠言 蔡清祥突出面喊辦假消息

針對外界質疑政府三讀通過《毒品危害防制條例》部分條文修正案，法務部今天大動作發聲明駁斥「吃毒品無罪」說法，法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠下午臨時借高雄地檢署檢察長辦公室，出面強調「若再把不實消息惡意地傳播，調查局會立刻以不實訊息做處理」。

蔡清祥說，「毒品危害防制條例修正以後我們處罰是更嚴格的，本來是持有20公克3、4級毒品才予刑法，現在降低為只要持有5公克就要刑罰，其他5公克以下，本來就有處罰，只是行政罰。」

蔡清祥強調，外面謠傳吸毒品無罪，或持有3、4級毒品不處罰，這是不實的謠言，他要嚴正地聲明，「聲明之後若再把這不實消息惡意地傳播，調查局會立刻以不實訊息做處理。」

呂文忠則說，調查局有成立假訊息防治中心，對於所有不實的訊息傳播或製造，假訊息防治中心都會立即分案、追查假訊息來源，並依法辦理。