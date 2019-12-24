網傳韓妻舅說吃毒品無罪法案要通過 徐國勇：不實謠言

立法院本月17日三讀通過毒品危害防制條例修法，網路流傳國民黨總統候選人韓國瑜妻舅、雲林縣議員李明哲日前替立委候選人謝淑亞站台時表示，「聽說下周三將通過吸毒無罪法案」，引起網友議論，內政部長徐國勇今天在雲林縣開記者會表示，這是不實傳言、完全是假訊息，修法後更加嚴格，李明哲回應，5公克的量真的太多了，特別是在校園的影響，應該要零容忍。

李明哲日前在為國民黨第二選區立委候選人謝淑亞站台時，公開表示，「聽說要通過一個法案，吃毒品無罪」這是非常非常嚴重的事情，需要在立法院有足夠的席次對抗不公平、傷天害理的法案，這段影片在網路流傳。

徐國勇今天到雲林土庫參加土庫都城隍廟祝壽團，下午突然在雲林縣警局針對「吸毒無罪法案」傳聞開記者會澄清，他嚴正表示，事實上這次修法是更加嚴格，以前才是寬鬆，在馬政府時代是比較寬鬆的，他再次強調，沒有讓毒品在校園除罪化這樣的事，沒有這回事，警方在各個角落都很認真掃毒。