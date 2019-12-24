網購大麻種子在家種盆栽捲毒菸 男子面臨7年以上重罪

基隆市許姓男子涉嫌網購大麻種子，在住家種成盆栽，等發芽並長出葉、花後，採收製成菸草及菸花捲吸食。員警持搜索票在許家查扣大麻植栽等物證，偵詢後送辦。基隆地檢署近日偵結，依違反毒品危害防制條例將許起訴。

檢警調查，28歲許男2017年1、2月間透過臉書，用8000元向台中姓名、年籍不詳男子，購買一批大麻種子，然後在基隆市樂利三街住處，以室內盆栽光照方式栽種。種子發芽並長出葉子及花後，許再採收以陰乾及烘乾方式，製成菸草及菸花捲吸食。

刑事局及基隆市警局查知後循線追查，今年8月26日持搜索票前往許家搜索，許情急之下把1株大麻植株、1株根部丟到社區中庭，員警另在屋內查獲大麻葉、大麻菸草與大麻花8包，大麻種子65粒、捲菸紙一批等涉案物證。

刑事局鑑定許男持有的大麻葉、大麻菸草、大麻花及種子，含有2級毒品大麻成分，大麻種子發芽率為10%。