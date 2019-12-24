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酒醉爆口角持刀怒刺好友胸 菜巿場攤販殺人未遂被訴

2019-12-24 13:14聯合報 記者蕭雅娟／台北即時報導

廖姓男子在新北汐止區中正市場受雇擺攤，疑似酒後和好友楊姓男子爆發口角，涉嫌持水果刀刺傷楊男頸部、胸部數刀，送醫急救有多處穿刺傷，士林地檢署日前偵結，全案依照殺人未遂罪嫌起訴。

52歲廖男和48歲楊男熟識多年，均在中正市場受雇擺攤，上月16日上午8許，廖在魚攤擺攤，楊則是在水果店上班，不料兩人疑似因酒後口角，爆發肢體衝突，楊先揮拳打中廖的臉部，廖竟基於殺人不確定故意，在人來人往的菜市場，拿出隨身攜帶的水果刀，直接朝好友楊男揮砍，市場民眾驚嚇報案。

起訴指出，廖持刀刺向楊胸口數下，致楊雙側氣血胸、左頸有12公分切割傷、右側頭部5公分切割傷，前胸甚至有3公分穿刺傷、右胸下有2公分穿刺傷等傷害。

楊受傷後鮮血直流，消防隊趕到現場已意識不清，抬上擔架後，送往汐止國泰醫院急救，一度在加護病房觀察，幸好最後保住性命。廖男則是眼角受傷送醫救治。

廖到案後供稱，拿刀攻擊楊男的頸部、胸部，導致他受傷。楊男也稱，和廖發生肢體衝突，過程中遭他持刀砍傷。

監視器畫面顯示，穿著白衣的廖男與著藍衣的楊男互相扭打，廖拿出刀刃攻擊楊男。醫院的診斷病例也指出，楊的頸部、胸部等人體重要部位，受有多處切割傷、穿刺傷。全案依照殺人未遂罪嫌提起公訴。

廖姓男子（白衣）在新北市汐止區中正市場擺攤時，涉嫌持刀刺傷好友楊姓男子（藍衣）。...
廖姓男子（白衣）在新北市汐止區中正市場擺攤時，涉嫌持刀刺傷好友楊姓男子（藍衣）。資料圖／本報記者翻攝
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楊男在菜市場遭好友廖男持刀砍傷，經送醫急救保住性命。資料圖／本報記者翻攝
楊男在菜市場遭好友廖男持刀砍傷，經送醫急救保住性命。資料圖／本報記者翻攝
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殺人汐止新北

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