酒醉爆口角持刀怒刺好友胸 菜巿場攤販殺人未遂被訴

廖姓男子在新北汐止區中正市場受雇擺攤，疑似酒後和好友楊姓男子爆發口角，涉嫌持水果刀刺傷楊男頸部、胸部數刀，送醫急救有多處穿刺傷，士林地檢署日前偵結，全案依照殺人未遂罪嫌起訴。

52歲廖男和48歲楊男熟識多年，均在中正市場受雇擺攤，上月16日上午8許，廖在魚攤擺攤，楊則是在水果店上班，不料兩人疑似因酒後口角，爆發肢體衝突，楊先揮拳打中廖的臉部，廖竟基於殺人不確定故意，在人來人往的菜市場，拿出隨身攜帶的水果刀，直接朝好友楊男揮砍，市場民眾驚嚇報案。

起訴指出，廖持刀刺向楊胸口數下，致楊雙側氣血胸、左頸有12公分切割傷、右側頭部5公分切割傷，前胸甚至有3公分穿刺傷、右胸下有2公分穿刺傷等傷害。

楊受傷後鮮血直流，消防隊趕到現場已意識不清，抬上擔架後，送往汐止國泰醫院急救，一度在加護病房觀察，幸好最後保住性命。廖男則是眼角受傷送醫救治。

廖到案後供稱，拿刀攻擊楊男的頸部、胸部，導致他受傷。楊男也稱，和廖發生肢體衝突，過程中遭他持刀砍傷。