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運毒懷疑私吞安家費 黑幫動私刑斷手筋潑酸

2019-12-23 16:56聯合報 記者陳金松／台北即時報導

刑事局國際科與泰國警方合作，今年4月在泰國廊曼機場查獲台籍陳姓、謝姓男子以爽身粉罐夾帶海洛因毒品，事後查出幕後運毒集團是竹聯幫平堂成員邱姓男子等人，並發現集團曾付出100萬元安家費不翼而飛，懷疑召募車手的李姓男子私吞，強押砍斷手筋並潑酸毀容；警方日前逮捕邱等5名犯嫌，依毒品、殺人未遂等罪移送，檢方訊後聲押邱、游、陳3人獲准，另兩人交保。

今年4月26日，刑事局國際科會同泰國皇家警察肅毒總局，在泰國廊曼機場查獲陳姓男子於行李箱內以爽身粉罐夾藏7.2公斤海洛英，隨後又在曼谷飯店內逮捕同案謝姓男子，查獲同以爽身粉罐分裝之8.65公斤海洛英，共計查獲15.85公斤毒品。

警方查出陳、謝是由李姓男子召募，11月在南部逮人，當時李臉部毀容，手、腳有刀傷，當時李不吐實；直到今年6月，郭姓男子企圖從美國走私大麻37.23公斤來台，張姓、許姓男子從泰國運毒海洛因14.5公斤，國際科往上追查，發現全部和竹聯幫平堂26歲邱姓男子等人有關，本月11日逮捕邱等5人，意外得知李是因被懷疑私吞安家費遭到私刑。

警方調查，運毒集團在陳、謝在泰國落網後，曾付出100萬元安家費要給謝姓男子，中間者就是李姓男子，但李堅稱沒收到這筆錢，今年7月在台北市萬華區一家茶室遭動私刑，被砍傷手筋、腳筋，頭部還遭淋強酸，重傷險些喪命。

邱等人到案後否認動用私刑和販毒，但警方蒐證犯罪明確，依毒品、殺人未遂罪嫌移送法辦，檢方聲押邱姓主嫌和游姓、陳姓兩名運毒手獲准，另兩名共犯交保，繼續追查幕後成員。

刑事局今年4月與泰國警方合作在泰國攔截一批海洛因，事後發生運毒集團疑黑吃黑動私刑...
刑事局今年4月與泰國警方合作在泰國攔截一批海洛因，事後發生運毒集團疑黑吃黑動私刑的案外案。圖／刑事局提供
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泰國毒品機場

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